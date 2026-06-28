Brutte notizie per PlayStation 6: i costi di produzione sembrano essere altissimi

Secondo un nuovo rumor, il costo dei componenti necessari per produrre PlayStation 6 sarebbe aumentato in modo significativo negli ultimi mesi, alimentando le ipotesi su un possibile prezzo di lancio più elevato rispetto alle attuali console, probabilmente superiore ai 1.000 dollari.

L'indiscrezione proviene dall'informatore Kepler_K2, una fonte che in passato si è dimostrata affidabile anticipando specifiche tecniche e prezzi di alcuni componenti hardware proprio di Sony. Stando a quanto riportato, il costo della distinta base della console sarebbe passato da circa 760 dollari stimati a marzo 2026 a circa 960 dollari nel giro di pochi mesi, grazie chiaramente alla voracità dei data center IA, che stanno assorbendo tutta la domanda lasciando solo briciole al mercato consumer.