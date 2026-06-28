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Il case ASUS A23 Plus in colorazione nera è in promo su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul case ASUS A23 Plus il cui prezzo cala fino al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/06/2026
Case ASUS

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul case ASUS A23 Plus: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 78,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Grazie al supporto per le schede madri con connettori nascosti, all'interno di questo case è possibile gestire i collegamenti in modo più pulito, riducendo al minimo la visibilità dei cavi e contribuendo a ottenere un interno elegante e ben organizzato. L'ampia compatibilità con i componenti di fascia alta rende questo chassis adatto sia alle configurazioni gaming sia alle workstation.

Ulteriori dettagli sul case

Il case può ospitare radiatori fino a 360 mm per impianti di raffreddamento a liquido, schede grafiche lunghe fino a 380 mm e dissipatori ad aria per la CPU con un'altezza massima di 165 mm, offrendo così grande libertà nella scelta dell'hardware. Uno degli elementi più distintivi è il pannello frontale in vetro temperato, ampliato rispetto alla generazione precedente.

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Questa soluzione valorizza l'estetica del sistema, consentendo di mettere in risalto l'illuminazione ARGB delle ventole installate all'interno. Dietro il vano della scheda madre è disponibile uno spazio di 33 mm dedicato al passaggio e all'organizzazione dei cavi, facilitando l'assemblaggio e migliorando il flusso d'aria all'interno.

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