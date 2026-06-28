Il case ASUS A23 Plus in colorazione nera è in promo su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul case ASUS A23 Plus: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 78,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Grazie al supporto per le schede madri con connettori nascosti, all'interno di questo case è possibile gestire i collegamenti in modo più pulito, riducendo al minimo la visibilità dei cavi e contribuendo a ottenere un interno elegante e ben organizzato. L'ampia compatibilità con i componenti di fascia alta rende questo chassis adatto sia alle configurazioni gaming sia alle workstation.
Ulteriori dettagli sul case
Il case può ospitare radiatori fino a 360 mm per impianti di raffreddamento a liquido, schede grafiche lunghe fino a 380 mm e dissipatori ad aria per la CPU con un'altezza massima di 165 mm, offrendo così grande libertà nella scelta dell'hardware. Uno degli elementi più distintivi è il pannello frontale in vetro temperato, ampliato rispetto alla generazione precedente.
Questa soluzione valorizza l'estetica del sistema, consentendo di mettere in risalto l'illuminazione ARGB delle ventole installate all'interno. Dietro il vano della scheda madre è disponibile uno spazio di 33 mm dedicato al passaggio e all'organizzazione dei cavi, facilitando l'assemblaggio e migliorando il flusso d'aria all'interno.
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