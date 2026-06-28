Il case ASUS A23 Plus in colorazione nera è in promo su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul case ASUS A23 Plus: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 78,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Grazie al supporto per le schede madri con connettori nascosti, all'interno di questo case è possibile gestire i collegamenti in modo più pulito, riducendo al minimo la visibilità dei cavi e contribuendo a ottenere un interno elegante e ben organizzato. L'ampia compatibilità con i componenti di fascia alta rende questo chassis adatto sia alle configurazioni gaming sia alle workstation.