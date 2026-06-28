Secondo nuove indiscrezioni i modelli standard di iPhone 18 non avranno 12GB di RAM ma solamente 9

Secondo nuove informazioni condivise dall'analista Ming-Chi Kuo, Apple starebbe valutando una configurazione diversa per i modelli più accessibili della famiglia iPhone 18. Le indiscrezioni riguardano soprattutto la quantità di memoria RAM, con i futuri dispositivi che potrebbero fermarsi a 9GB invece dei 12GB ipotizzati in precedenza.
Le informazioni indicano che sia il modello standard iPhone 18 sia il possibile iPhone 18e, atteso secondo le previsioni tra marzo e aprile 2027, potrebbero utilizzare 9GB di DRAM. Si tratterebbe comunque di un incremento rispetto agli 8GB presenti sugli attuali modelli base della serie iPhone 17.
Ulteriori elementi sulla nuova configurazione della memoria di iPhone 18
La nuova configurazione dovrebbe essere composta da sei chip di memoria da 1,5GB ciascuno e sarebbe abbinata al futuro processore Apple A20. La scelta rappresenterebbe un approccio più prudente rispetto ai precedenti rumor che parlavano di un salto diretto a 12GB di RAM, soluzione pensata per migliorare le capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.
Secondo quanto riportato, la riduzione delle aspettative sarebbe legata soprattutto alle difficoltà nella disponibilità dei componenti e alla necessità di controllare i costi. Apple avrebbe quindi preferito una configurazione più equilibrata, puntando su affidabilità e gestione della produzione.
Processore e miglioramenti previsti per iPhone 18
Sul fronte del processore, il chip A20 dovrebbe essere realizzato con il processo produttivo avanzato a 2 nanometri di TSMC. Le indiscrezioni suggeriscono un aumento delle prestazioni della CPU di circa il 15% e un miglioramento dell'efficienza energetica fino al 30% rispetto alla generazione A19.
Questi miglioramenti potrebbero tradursi in un utilizzo quotidiano più rapido, una maggiore autonomia della batteria e capacità superiori per le future funzioni basate sull'intelligenza artificiale.
Diversa invece la situazione per i modelli più prestigiosi. Le versioni iPhone 18 Pro e il primo dispositivo pieghevole di Apple, indicato da alcune voci come iPhone Ultra, dovrebbero mantenere una dotazione più avanzata con 12GB di RAM e il chip A20 Pro. Le versioni Pro sono previste nella tradizionale finestra autunnale del 2026.
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