Secondo nuove indiscrezioni i modelli standard di iPhone 18 non avranno 12GB di RAM ma solamente 9

Le informazioni indicano che sia il modello standard iPhone 18 sia il possibile iPhone 18e , atteso secondo le previsioni tra marzo e aprile 2027 , potrebbero utilizzare 9GB di DRAM. Si tratterebbe comunque di un incremento rispetto agli 8GB presenti sugli attuali modelli base della serie iPhone 17.

Ulteriori elementi sulla nuova configurazione della memoria di iPhone 18

La nuova configurazione dovrebbe essere composta da sei chip di memoria da 1,5GB ciascuno e sarebbe abbinata al futuro processore Apple A20. La scelta rappresenterebbe un approccio più prudente rispetto ai precedenti rumor che parlavano di un salto diretto a 12GB di RAM, soluzione pensata per migliorare le capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

Secondo quanto riportato, la riduzione delle aspettative sarebbe legata soprattutto alle difficoltà nella disponibilità dei componenti e alla necessità di controllare i costi. Apple avrebbe quindi preferito una configurazione più equilibrata, puntando su affidabilità e gestione della produzione.