iPhone 18 Pro, l'aumento di prezzo potrebbe essere più contenuto del previsto

I nuovi iPhone 18 Pro verranno presentati a settembre e, secondo quanto riportato in precedenza, possiamo aspettarci aumenti di prezzo . Sappiamo infatti che la crisi delle memorie RAM sta giocando un ruolo cruciale in questa decisione, al punto che Apple ha definito la situazione "insostenibile" e si sarebbe vista costretta a introdurre dei rincari. Anche gli iPhone 17, a quanto pare, saranno soggetti ad aumenti già entro questo mese. Tuttavia, nuove informazioni suggeriscono che i rincari degli iPhone 18 Pro potrebbero essere meno pesanti del previsto (e per fortuna, diremmo).

Possibile rincaro contenuto

Se i modelli base non dovrebbero subire aumenti di prezzo, l'iPhone 18 Pro dovrebbe invece costare di più. Tuttavia, secondo quanto riportato da J.P Morgan, l'aumento non dovrebbe essere particolarmente impattante. Ci si aspetta, infatti, aumenti di circa 50-100 dollari, quindi al di sotto di alcune cifre circolate in precedenza (oltre 270 dollari). Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di dettagli più concreti.

In ogni caso, Apple ha preso questa decisione per far fronte alla crisi delle RAM e al rincaro dei componenti. A dichiararlo è stato lo stesso Tim Cook al Wall Street Journal, sottolineando come la decisione serva a compensare l'elevato costo della memoria e dell'archiviazione.

Attualmente, l'azienda non sarebbe più in grado di assorbire l'aumento dei costi e, di conseguenza, si prevedono inevitabili ripercussioni sul prezzo finale per i consumatori. Per il momento Apple avrebbe intenzione di utilizzare la propria liquidità per incrementare l'offerta di memoria, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito. Secondo altri analisti, potremmo aspettarci prezzi più alti anche per iPad e Mac.