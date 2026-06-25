1

Un DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced ci trasforma in un demone infernale, per un leak

Un noto leaker ha condiviso un'immagine che mostrerebbe uno dei contenuti di un DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced, che trasforma i giocatori in un demone infernale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/06/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Articoli News Video Immagini

Assassin's Creed Black Flag Resynced è il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, il gioco del 2013 che ci mette nei panni di un Assassino pirata che solca i mari dei Caraibi. L'opera non solo ricrea completamente la grafica ma introduce nuovi contenuti di gameplay, comprese nuove missioni che amplieranno la storia.

Secondo un nuovo leak, però, se vorremo avere ogni singolo contenuto, dovremo spendere denaro aggiuntivo per un DLC.

Il leak del DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced

La fonte è INTERCELLUAR, l'account che ha condiviso in anticipo le informazioni su Rayman Legends: Retold e pare quindi affidabile. Secondo quanto riportato, il gioco piratesco avrà almeno un DLC, precisamente un contenuto aggiuntivo dedicato a elementi estetici extra.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Sulla base dell'immagine condivisa, pare che i costumi e le skin per le armi incluse nel DLC avranno un tema medievale, o perlomeno una skin avrà tale stile. Infatti, Edward sarà trasformato in una sorta di cavaliere demoniaco infernale, con tanto di corna e vesti infuocate.

Svelati i trofei di Assassin's Creed Black Flag Resynced: sono tutti offline e non conta la difficoltà Svelati i trofei di Assassin's Creed Black Flag Resynced: sono tutti offline e non conta la difficoltà

Ovviamente per ora è solo un leak e non un'informazione ufficiale. Dovremo attendere per vedere se il leaker ha ragione e, in caso, quali altri contenuti includa il DLC.

L'unica certezza che abbiamo al momento è che Assassin's Creed Black Flag Resynced ha concluso lo sviluppo: nessun ritardo per l'uscita.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced ci trasforma in un demone infernale, per un leak