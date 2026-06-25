Un DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced ci trasforma in un demone infernale, per un leak

Assassin's Creed Black Flag Resynced è il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, il gioco del 2013 che ci mette nei panni di un Assassino pirata che solca i mari dei Caraibi. L'opera non solo ricrea completamente la grafica ma introduce nuovi contenuti di gameplay, comprese nuove missioni che amplieranno la storia.
Secondo un nuovo leak, però, se vorremo avere ogni singolo contenuto, dovremo spendere denaro aggiuntivo per un DLC.
Il leak del DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced
La fonte è INTERCELLUAR, l'account che ha condiviso in anticipo le informazioni su Rayman Legends: Retold e pare quindi affidabile. Secondo quanto riportato, il gioco piratesco avrà almeno un DLC, precisamente un contenuto aggiuntivo dedicato a elementi estetici extra.
Sulla base dell'immagine condivisa, pare che i costumi e le skin per le armi incluse nel DLC avranno un tema medievale, o perlomeno una skin avrà tale stile. Infatti, Edward sarà trasformato in una sorta di cavaliere demoniaco infernale, con tanto di corna e vesti infuocate.
Ovviamente per ora è solo un leak e non un'informazione ufficiale. Dovremo attendere per vedere se il leaker ha ragione e, in caso, quali altri contenuti includa il DLC.
L'unica certezza che abbiamo al momento è che Assassin's Creed Black Flag Resynced ha concluso lo sviluppo: nessun ritardo per l'uscita.
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