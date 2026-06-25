Un DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced ci trasforma in un demone infernale, per un leak

Il leak del DLC di Assassin's Creed Black Flag Resynced

La fonte è INTERCELLUAR, l'account che ha condiviso in anticipo le informazioni su Rayman Legends: Retold e pare quindi affidabile. Secondo quanto riportato, il gioco piratesco avrà almeno un DLC, precisamente un contenuto aggiuntivo dedicato a elementi estetici extra.

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Sulla base dell'immagine condivisa, pare che i costumi e le skin per le armi incluse nel DLC avranno un tema medievale, o perlomeno una skin avrà tale stile. Infatti, Edward sarà trasformato in una sorta di cavaliere demoniaco infernale, con tanto di corna e vesti infuocate.

Ovviamente per ora è solo un leak e non un'informazione ufficiale. Dovremo attendere per vedere se il leaker ha ragione e, in caso, quali altri contenuti includa il DLC.

L'unica certezza che abbiamo al momento è che Assassin's Creed Black Flag Resynced ha concluso lo sviluppo: nessun ritardo per l'uscita.