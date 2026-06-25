Il monitor LG da 24" e un refresh rate da 120Hz è in promozione su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor LG da 24": l'offerta prevede uno sconto attivo del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 64,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor LG da 24 pollici offre un'esperienza visiva completa grazie al pannello IPS Full HD (1920 x 1080), progettato per garantire immagini dettagliate, colori brillanti e una qualità uniforme anche osservando lo schermo da diverse angolazioni. È una soluzione ideale sia per il lavoro quotidiano sia per l'intrattenimento.
Ulteriori dettagli sul monitor
La compatibilità con HDR 10 e la copertura del 99% dello spazio colore sRGB permettono di visualizzare tonalità più realistiche, con colori più intensi e maggiore precisione nella riproduzione delle immagini. Questa caratteristica rende il monitor adatto anche per attività dove la qualità visiva è importante.
La frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura maggiore fluidità durante la navigazione, la visione di contenuti multimediali e le sessioni di gioco, offrendo movimenti più scorrevoli rispetto ai display tradizionali.
Per quanto riguarda la connettività, il monitor dispone di una porta HDMI, un ingresso D-Sub (VGA) e un'uscita cuffie AUX da 3,5 mm, permettendo di collegare facilmente diversi dispositivi.
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