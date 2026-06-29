Netflix introduce le email individuali per ogni profilo: svolta nella gestione degli account, ecco cosa cambia

Il colosso dello streaming ha avviato una trasformazione rilevante che impatta sulle abitudini di tantissimi utenti che usano i profili condivisi. A partire dalla metà di giugno del 2026, l'azienda ha stabilito che ciascuna sezione all'interno di un abbonamento collettivo debba essere collegata a una casella di posta elettronica specifica e distinta.
Fino a questo momento, qualunque utente faceva riferimento esclusivamente ai dati di accesso del titolare principale, riscontrando forti limitazioni nell'amministrazione autonoma del proprio spazio.
Grazie a questa recente modifica, chi possiede un profilo secondario potrà ottenere direttamente i codici per autenticarsi, facilitando le procedure di accesso su nuovi schermi senza dover disturbare il proprietario del contratto.
Maggiore personalizzazione dell'esperienza su Netflix?
Oltre a quanto riportato, sarà più semplice impostare criteri individuali come la lingua dell'audio o le caratteristiche dei sottotitoli. I suggerimenti sui contenuti da guardare rimarranno comunque legati alle riproduzioni passate di ciascuno. Per implementare la novità, basta accedere all'area dedicata alle preferenze del profilo o cliccare sulla comunicazione digitale inviata dalla piattaforma.
La transizione sta provocando riscontri contrastanti sul web. Se da un lato si apprezza la maggiore praticità operativa, dall'altro emergono forti timori legati alla riservatezza. Le linee guida aziendali indicano infatti che questi nuovi contatti potrebbero essere ceduti a soggetti terzi per scopi promozionali, esponendo il pubblico alla ricezione di messaggi commerciali, a meno che non si scelga di disattivare tale opzione
Netflix applicherà la verifica a due fattori?
Tra le altre cose, viene specificato che i membri dello stesso nucleo domestico manterranno la visibilità sulle informazioni personali del profilo associato. Parallelamente, sono state smentite le voci riguardanti una presunta imposizione della verifica a due fattori per l'intera platea di abbonati a inizio luglio.
Tale misura di sicurezza supplementare riguarderà soltanto i canali commerciali dei partner e non toccherà gli spettatori tradizionali.
Questa manovra si inserisce nel percorso intrapreso da Netflix per regolamentare la fruizione dei servizi, iniziato con le restrizioni sulla diffusione delle password nel 2023, puntando ora su identità digitali ben definite per ogni singolo spettatore all'interno del nucleo.
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