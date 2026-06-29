Netflix introduce le email individuali per ogni profilo: svolta nella gestione degli account, ecco cosa cambia

Il colosso dello streaming ha avviato una trasformazione rilevante che impatta sulle abitudini di tantissimi utenti che usano i profili condivisi. A partire dalla metà di giugno del 2026, l'azienda ha stabilito che ciascuna sezione all'interno di un abbonamento collettivo debba essere collegata a una casella di posta elettronica specifica e distinta.

Fino a questo momento, qualunque utente faceva riferimento esclusivamente ai dati di accesso del titolare principale, riscontrando forti limitazioni nell'amministrazione autonoma del proprio spazio.

Grazie a questa recente modifica, chi possiede un profilo secondario potrà ottenere direttamente i codici per autenticarsi, facilitando le procedure di accesso su nuovi schermi senza dover disturbare il proprietario del contratto.