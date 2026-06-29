Su PS5 viene venduto il "75-80% dei grossi giochi single player al lancio", per una (ovvia) stima

Si sta facendo un gran parlare della recente affermazione di Chris Dring, noto giornalista videoludico e conduttore del blog The Game Business, il quale ha recentemente riferito che, in base ai suoi dati, "su PS5 viene venduto il 75-80% delle copie al lancio dei giochi tripla A single player", ma la questione potrebbe semplicemente derivare da una conseguenza logica.
Si tratta ovviamente di una notevole differenza a favore della console Sony, ma che in effetti non stupisce se si guarda la differenza di vendite tra le due macchine: la percentuale stimata da Dring si può sintetizzare come un rapporto di 3 a 1 o, in alcuni casi limite, 4 a 1, che dovrebbe sostanzialmente corrispondere alla diversa diffusione delle console sul mercato.
Considerando che PS5 ha superato i 93,7 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, mentre si stima che Xbox Series X|S possano aggirarsi poco sopra i 30 milioni di console, si replicherebbe precisamente il rapporto riferito da Dring per quanto riguarda il software.
Semplicemente lo stesso rapporto che c'è tra le vendite di console
Quello che viene fuori sarebbe dunque che le abitudini di acquisto non sembrano comunque molto diverse tra utenti PlayStation e Xbox, almeno per quanto riguarda i "grossi giochi single player" al lancio, solo che chiaramente si riferiscono a quantità di persone decisamente diverse, a questo punto.
Da notare anche che Dring riferisce che tale rapporto è diverso per quanto riguarda i giochi multiplayer, a dimostrazione di una possibile maggiore tendenza all'acquisto di questi titoli da parte dell'utenza Xbox.
La questione è peraltro partita dalla famosa stima delle prenotazioni di GTA 6 effettuata da IGN, secondo la quale la versione PS5 starebbe superando di 8 a 1 quella Xbox.
A tale proposito, Dring ha definito poco probabile tale proiezione: è quasi certo che le prenotazioni su PS5 siano superiori, ma è "improbabile che questo rapporto sia estremo come 8 a 1", come si evince anche dalla smentita arrivata da Microsoft.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.