Su PS5 viene venduto il "75-80% dei grossi giochi single player al lancio", per una (ovvia) stima

Si sta facendo un gran parlare della recente affermazione di Chris Dring, noto giornalista videoludico e conduttore del blog The Game Business, il quale ha recentemente riferito che, in base ai suoi dati, " su PS5 viene venduto il 75-80% delle copie al lancio dei giochi tripla A single player ", ma la questione potrebbe semplicemente derivare da una conseguenza logica .

Semplicemente lo stesso rapporto che c'è tra le vendite di console

Quello che viene fuori sarebbe dunque che le abitudini di acquisto non sembrano comunque molto diverse tra utenti PlayStation e Xbox, almeno per quanto riguarda i "grossi giochi single player" al lancio, solo che chiaramente si riferiscono a quantità di persone decisamente diverse, a questo punto.

Da notare anche che Dring riferisce che tale rapporto è diverso per quanto riguarda i giochi multiplayer, a dimostrazione di una possibile maggiore tendenza all'acquisto di questi titoli da parte dell'utenza Xbox.

La questione è peraltro partita dalla famosa stima delle prenotazioni di GTA 6 effettuata da IGN, secondo la quale la versione PS5 starebbe superando di 8 a 1 quella Xbox.

A tale proposito, Dring ha definito poco probabile tale proiezione: è quasi certo che le prenotazioni su PS5 siano superiori, ma è "improbabile che questo rapporto sia estremo come 8 a 1", come si evince anche dalla smentita arrivata da Microsoft.