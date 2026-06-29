Il mouse da gaming SteelSeries Aerox 5 è in promozione su Amazon: 18.000 DPI, leggerissimo e forato

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'allettante promozione sul mouse da gaming SteelSeries Aerox 5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 58,99€. Puoi acquistare il mouse sfruttando questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il box qui sotto: Grazie al suo design ultra leggero, con un peso di soli 66 grammi, permette movimenti rapidi e controllati riducendo l'affaticamento anche dopo molte ore di utilizzo. Il guscio forato è stato studiato per diminuire il peso complessivo mantenendo una struttura resistente e funzionale. La forma Battle-Tested Shape è stata ottimizzata in ogni dettaglio per garantire un'impugnatura confortevole.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il mouse integra inoltre la tecnologia AquaBarrier, una protezione con certificazione IP54 che aiuta a difendere i componenti interni da spruzzi d'acqua, polvere e sporco, offrendo maggiore affidabilità durante l'utilizzo quotidiano.
Per personalizzare lo stile della propria postazione gaming, Aerox 5 dispone del sistema PrismSync RGB a 3 zone, capace di illuminarsi con 16,8 milioni di colori configurabili e sincronizzarsi con altri dispositivi compatibili.
La versatilità è garantita dai 9 pulsanti programmabili, che consentono di assegnare funzioni personalizzate, macro e comandi rapidi. Tra questi troviamo anche un pannello laterale e un interruttore a scatto su/giù, progettati per offrire un accesso immediato alle funzioni più utilizzate.
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