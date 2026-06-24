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Sony afferma che la versione PS5 di GTA 6 sarà la migliore, con caratteristiche e contenuti esclusivi e logo dedicato

In vista dell'uscita fissata per il 19 novembre, Sony Interactive Entertainment ha dettagliato come il nuovo capitolo targato Rockstar Games sfrutterà l'hardware di PlayStation 5.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/06/2026
La protagonista di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Anche Sony ha avviato il suo marketing legato a GTA 6, diffondendo nuovi dettagli riguardanti l'esperienza di gioco su PlayStation 5. Grazie a una partnership diretta con lo sviluppatore Rockstar Games, il titolo è stato ottimizzato per sfruttare le specifiche hardware di PS5 e PS5 Pro, in vista del lancio previsto per il 19 novembre.

Sul fronte tecnico, la parte da leone la fa il controller DualSense. Il gioco farà uso del feedback aptico per restituire vibrazioni reattive e dei grilletti adattivi per generare una resistenza dinamica ai comandi, integrando inoltre gli effetti sonori direzionali tramite l'altoparlante interno della periferica.

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Per quanto riguarda il comparto sonoro generale, Grand Theft Auto VI supporterà la tecnologia Tempest 3D AudioTech, progettata per offrire un posizionamento acustico spaziale all'interno degli ambienti di gioco. Infine, i tempi di caricamento del mondo aperto saranno ridotti grazie all'utilizzo dell'SSD ad altissima velocità integrato nella console.

Il logo Plays Best on PS5
Il logo Plays Best on PS5

L'azienda ha inoltre delineato le modalità di prevendita. I preordini si apriranno il 25 giugno a partire dalla mezzanotte locale sul PlayStation Store. Tra le versioni disponibili figurerà la Ultimate Edition, che includerà una serie di veicoli, armi ed elementi di abbigliamento premium da utilizzare nel corso della campagna.

La Ultimate Edition di GTA 6 è stata rivelata, fra contenuti e tante immagini La Ultimate Edition di GTA 6 è stata rivelata, fra contenuti e tante immagini

Sono previsti anche dei bonus legati alle prenotazioni. Gli utenti che acquisteranno il gioco prima del 20 novembre riceveranno il "Vintage Vice City Pack", un pacchetto contenente oggetti a tema ispirati al passato della città. Inoltre, coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi edizione direttamente tramite lo store digitale di PlayStation otterranno un mese di abbonamento gratuito al servizio GTA+.

Interessante anche il fatto che Sony abbia deciso di lanciare un logo dedicato per l'occasione: "Plays Best on PS5", una trovata del marketing che evidenzia gli accordi stretti tra Sony e Take-Two.

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