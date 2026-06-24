Sony afferma che la versione PS5 di GTA 6 sarà la migliore, con caratteristiche e contenuti esclusivi e logo dedicato

Anche Sony ha avviato il suo marketing legato a GTA 6, diffondendo nuovi dettagli riguardanti l'esperienza di gioco su PlayStation 5. Grazie a una partnership diretta con lo sviluppatore Rockstar Games, il titolo è stato ottimizzato per sfruttare le specifiche hardware di PS5 e PS5 Pro, in vista del lancio previsto per il 19 novembre.

Sul fronte tecnico, la parte da leone la fa il controller DualSense. Il gioco farà uso del feedback aptico per restituire vibrazioni reattive e dei grilletti adattivi per generare una resistenza dinamica ai comandi, integrando inoltre gli effetti sonori direzionali tramite l'altoparlante interno della periferica.