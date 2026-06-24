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Sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming? Il Corsair Sabre v2 Pro è in offerta al minimo storico

Sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming? Dai un'occhiata al Corsair Sabre v2 Pro in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/06/2026
mouse Corsair

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming devi dare un'occhiata al Corsair Sabre v2 Pro in offerta su Amazon: la promo attiva prevede uno sconto del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 99,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dal box qui sotto: Il Corsair Sabre v2 Pro è un mouse da gaming progettato per offrire prestazioni elevate ai giocatori più esigenti, combinando leggerezza, resistenza e precisione. La sua scocca realizzata in lega di magnesio garantisce una struttura solida e durevole, mantenendo allo stesso tempo un peso ottimizzato. Questo materiale contribuisce anche a migliorare la dissipazione del calore.

Ulteriori dettagli sul mouse

Pensato per gli scenari competitivi, il mouse integra la tecnologia hyper-polling a 8.000 Hz, capace di trasmettere gli input fino a otto volte più rapidamente rispetto ai sistemi tradizionali. Grazie alla connessione cablata o alla tecnologia wireless SLIPSTREAM WIRELESS, ogni movimento viene registrato con grande rapidità, riducendo al minimo la latenza.

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Il cuore del Sabre v2 Pro è il sensore CORSAIR MARKSMAN S, che offre una precisione estremamente elevata con tracciamento fino a 33.000 DPI, velocità fino a 750 IPS e accelerazione di 50 G. La batteria garantisce fino a 120 ore di autonomia in modalità wireless, permettendo lunghe sessioni di gioco senza frequenti ricariche.

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