Sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming? Il Corsair Sabre v2 Pro è in offerta al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming devi dare un'occhiata al Corsair Sabre v2 Pro in offerta su Amazon: la promo attiva prevede uno sconto del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 99,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dal box qui sotto: Il Corsair Sabre v2 Pro è un mouse da gaming progettato per offrire prestazioni elevate ai giocatori più esigenti, combinando leggerezza, resistenza e precisione. La sua scocca realizzata in lega di magnesio garantisce una struttura solida e durevole, mantenendo allo stesso tempo un peso ottimizzato. Questo materiale contribuisce anche a migliorare la dissipazione del calore.
Ulteriori dettagli sul mouse
Pensato per gli scenari competitivi, il mouse integra la tecnologia hyper-polling a 8.000 Hz, capace di trasmettere gli input fino a otto volte più rapidamente rispetto ai sistemi tradizionali. Grazie alla connessione cablata o alla tecnologia wireless SLIPSTREAM WIRELESS, ogni movimento viene registrato con grande rapidità, riducendo al minimo la latenza.
Il cuore del Sabre v2 Pro è il sensore CORSAIR MARKSMAN S, che offre una precisione estremamente elevata con tracciamento fino a 33.000 DPI, velocità fino a 750 IPS e accelerazione di 50 G. La batteria garantisce fino a 120 ore di autonomia in modalità wireless, permettendo lunghe sessioni di gioco senza frequenti ricariche.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.