Le cuffie da gaming Razer BlackShark V2 calano al minimo storico con le promo Amazon Prime Days

Su Amazon, oggi, in occasione della seconda giornata di offerte Prime Days, è disponibile un'interessante promo sulle cuffie Razer BlackShark V2 X: lo sconto attivo è del 59% per un costo totale e finale d'acquisto di 33,04€ (minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Le Razer BlackShark V2 X sono cuffie gaming progettate per offrire un'esperienza audio coinvolgente, precisa e confortevole durante lunghe sessioni di gioco. Il cuore del dispositivo è rappresentato dai driver Razer TriForce da 50 mm, una tecnologia che separa la gestione delle frequenze alte, medie e basse per ottenere un suono più definito.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Il microfono Razer HyperClear cardioide garantisce una comunicazione più nitida con i compagni di squadra, concentrandosi sulla voce e riducendo i rumori provenienti dai lati e dalla parte posteriore. Il design pieghevole permette inoltre di posizionarlo facilmente vicino alla bocca. Le cuffie offrono un isolamento acustico efficace grazie ai padiglioni chiusi e ai cuscinetti in memory foam, che aiutano a limitare i rumori esterni e migliorano il comfort.
La tecnologia audio surround 7.1 permette di percepire con maggiore precisione la direzione dei suoni, migliorando la consapevolezza durante le partite competitive su PC. La compatibilità multipiattaforma tramite jack da 3,5 mm consente di utilizzare le Razer BlackShark V2 X con PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili.
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