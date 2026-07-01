Occhiali smart di Meta e limiti d’uso per alcune funzioni: tre ore gratis, poi serve un abbonamento

Acquistare un paio di occhiali smart dotati di funzionalità di intelligenza artificiale potrebbe non rivelarsi un'operazione particolarmente economica. Se a questo si aggiunge la necessità di sottoscrivere un abbonamento per accedere alle funzioni più avanzate, accompagnato peraltro da limiti d'uso piuttosto rigidi, la situazione diventa ancora più delicata. È proprio ciò che sta accadendo con Meta, che avrebbe intenzione di introdurre limiti d'utilizzo piuttosto stringenti, con il presunto obiettivo di incentivare gli utenti a sottoscrivere un abbonamento a Meta One Premium. Vediamo tutti i dettagli.
I nuovi occhiali smart
Nel frattempo, Meta ha annunciato la nuova linea Meta Glasses in collaborazione con EssilorLuxottica. Si tratta di occhiali basati su Meta AI e Muse Spark, disponibili in 26 varianti e in una vasta gamma di colori, lenti e montature.
In attesa di ulteriori informazioni concrete sui limiti d'uso, ricordiamo che l'azienda proprio di recente avrebbe rimosso dal software degli occhiali Ray-Ban il codice relativo al riconoscimento facciale.
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