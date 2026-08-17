Kingdom Hearts IV, tutto quello che sappiamo dopo il D23 2026

Quest'anno il D23 è stato ricco di sorprese - quelle che non sono state leakate in anticipo, almeno - e chi si aspettava qualcosa su Kingdom Hearts IV non è rimasto deluso visto che c'è stato un nuovo trailer e un Deep Dive in presenza dove il director Tetsuya Nomura e il co-director Tai Yasue hanno raccontato qualche dettaglio dietro le quinte e tranquillizzato i giocatori sulla data di uscita: sebbene non sia stata rivelata una data precisa, Square Enix ha confermato ufficialmente che seconda metà del 2027 e Nomura si è detto sicuro al 100% che non ci saranno ulteriori ritardi. Sembra che lo sviluppo sia a buon punto; progressi di Square Enix sia della reazione del pubblico, che è stata calorosa nonostante l'aura di antagonismo che circonda la serie ormai da molti anni. Anche giustificata, per carità: a molti fan non va a genio come l'eccentrico director abbia spezzettato la storia in iterazioni e piattaforme diverse, ma il quarto capitolo potrebbe rappresentare anche un nuovo modo di fare le cose in questo senso.

Le anime di Kingdom Hearts

L'annuncio più inaspettato è stato infatti l'anime di Kingdom Hearts, che arriverà su Disney+ e sul Disney Channel in futuro ed espanderà la storia della serie, sotto attenta supervisione di Tetsuya Nomura e il suo team. Sebbene non sia trapelato alcun dettaglio aggiuntivo in merito - per esempio, non sappiamo ancora quale studio effettivamente lo animerà - Nomura ha affermato che l'illustrazione promozionale è già un indizio: il profilo e il Keyblade di Helgi, uno dei protagonisti di Dark Road, l'app per sistemi mobile il cui servizio online è terminato nel 2021 e che è stata rimossa dagli store nel 2024.

Se l'anime racconterà quella storia da capo, o se proseguirà la vicenda in una direzione diversa per ricollegarsi a Kingdom Hearts IV o al futuro della serie, ovviamente nessuno lo sa. la storia mai narrata di Missing-Link, altro titolo mobile cancellato prima dell'uscita che si sarebbe collocato tra Union χ e Dark Road, concentrandosi sul mondo di Scala ad Caelum.

Al momento possiamo fare solo congetture, tuttavia vale la pena riflettere sul fatto che l'esperimento mobile sembra essere definitivamente tramontato e che i giochi principali della serie impiegano ormai cinque o più anni a uscire, mentre quelli minori fanno ormai fatica ad attirare l'attenzione del pubblico, specialmente quello che si avvicina solo adesso a Kingdom Hearts. Questa serie animata e le altre che potrebbero seguire - o addirittura i lungometraggi che Jared Bush, il Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios non si è sentito di scartare a priori - sarebbero mantenere vivo l'interesse nei confronti del franchise tra un capitolo e il successivo.

Pippo e Paperino saranno giocabili in Kingdom Hearts IV

Per quanto riguarda Kingdom Hearts IV, invece, possiamo parlare di un annuncio congiunto: Disney e Pixar hanno infatti svelato Coco 2, sequel (di cui non si sentiva necessariamente il bisogno) di uno dei migliori film Pixar usciti negli ultimi anni. E l'aldilà di Coco diventerà proprio un mondo, in cui Sora assumerà l'aspetto scheletrico della calavera messicana per combattere gli Heartless che interrompono l'esibizione di Miguel durante le vicende del primo film: nel trailer abbiamo visto Sora fare squadra proprio col protagonista e il suo bisnonno Héctor, che accompagneranno il nostro eroe in battaglia, eseguendo insieme a lui anche alcuni spettacolari attacchi combinati come la Piñata Magica.

La sequenza in cui Sora insegue un grosso Heartless sui binari potrebbe essere una combattimento con un boss, un minigioco: possiamo notare la nuova catena allungata che collega il Keyblade di Sora al bersaglio e una serie di suggerimenti visivi a schermo che suggeriscono quando attaccare o schivare gli ostacoli incombenti. La scena è peraltro una specie di showcase, dato che si muove fluidissima nonostante la complessità dello scenario, che mescola furbamente elementi 3D e 2D, ma replica in maniera fedele, coloratissima e spettacolare il mondo degli spiriti in cui si svolge gran parte del film Coco.

Sora insegue un Heartless nel mondo di Coco

Mondo in cui arrivano a un certo punto anche Pippo e Paperino, anche loro trasformati in calavera, presumibilmente dopo aver fatto visita a Ade nell'Oltretomba. Pippo e Paperino stanno cercando Sora e per la prima volta saranno direttamente giocabili: anzi, nel trailer li vediamo combattere gli Heartless al cospetto di Ade, probabilmente una sfida a ondate da superare per ottenere un'udienza con il villain del film Hercules. Il nostro sospetto è che Pippo e Paperino seguiranno le orme di Sora nei suoi viaggi, mancandolo sempre per un soffio per buona parte del gioco.

Sora, infatti, sarà impegnato soprattutto nel mondo di Quadratum, dove ha assunto fattezze più realistiche: a molti fan non è piaciuto il nuovo look del protagonista, ma se Quadratum è effettivamente un mondo come gli altri, pur rispondendo a regole apparentemente diverse, non ci sorprenderebbe se Sora cambi look per amalgamarsi meglio proprio come è successo in ogni altro mondo dei precedenti Kingdom Hearts. Naturalmente c'è uno stacco notevole anche a livello narrativo e restano moltissimi nodi da sciogliere. fatto squadra con Strelitzia, Sigurd e Vali, personaggi appartenenti agli spin-off mobile di Kingdom Hearts, e che forse facciano tutti parte di una sorta di resistenza che si tiene in contatto attraverso modernissimi smartphone (quello di Sora, poi, sfoggia una fotocamera a forma di Topolino e un ciondolo che ricorda il Grillo Parlante).