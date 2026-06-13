Gli sviluppatori di Fatekeeper sono entusiasti di com'è stato ricevuto il gioco e della qualità dei feedback

Il team di sviluppo Paraglacial ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Fatekeeper , lo 0.1.2, cogliendo l'occasione per ringraziare i giocatori per come hanno ricevuto il gioco. Gli sviluppatori si sono detti colpiti dalla qualità e dal dettaglio dei feedback ricevuti dalla community . Anche di fronte alle critiche più severe, il team ha notato un approccio costruttivo volto al miglioramento del titolo, sottolineando come per loro si tratti di un elemento "incredibilmente prezioso e che non diamo per scontato".

Novità

Attualmente, lo studio sta valutando come gestire l'introduzione di meccaniche per rendere l'esperienza rigiocabile. La strategia attuale di Paraglacial è quella di evitare l'inserimento frettoloso di contenuti minori al solo scopo di allungare il brodoo. L'obiettivo primario, spiega il team, è fare in modo che "quando arriverà il prossimo aggiornamento dei contenuti sembri sostanzioso e significativo".

Nel mentre, gli sviluppatori continueranno a esplorare soluzioni per migliorare l'esperienza di chi cerca motivi per tornare in partita. È stato inoltre anticipato che la prossima patch si concentrerà su modifiche all'albero delle abilità e sull'aggiunta di nuovi oggetti.

Parallelamente alle dichiarazioni sui progetti futuri, è stata resa disponibile la patch correttiva. L'aggiornamento introduce diverse opzioni richieste dall'utenza, tra cui l'implementazione, al momento in fase sperimentale, di un selettore per il Field of View (FOV) e nuove impostazioni per la gestione dell'equipaggiamento automatico di oggetti generici, ingredienti e consumabili.

La patch mira anche a ribilanciare alcune meccaniche di gioco. L'incantesimo Windblast e la variante Herald of Winter sono stati rielaborati per risultare più efficaci in combattimento.