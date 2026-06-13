Gli sviluppatori di Fatekeeper sono entusiasti di com'è stato ricevuto il gioco e della qualità dei feedback

Il team di sviluppo Paraglacial ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Fatekeeper, lo 0.1.2, cogliendo l'occasione per ringraziare i giocatori per come hanno ricevuto il gioco. Gli sviluppatori si sono detti colpiti dalla qualità e dal dettaglio dei feedback ricevuti dalla community. Anche di fronte alle critiche più severe, il team ha notato un approccio costruttivo volto al miglioramento del titolo, sottolineando come per loro si tratti di un elemento "incredibilmente prezioso e che non diamo per scontato".
Novità
Attualmente, lo studio sta valutando come gestire l'introduzione di meccaniche per rendere l'esperienza rigiocabile. La strategia attuale di Paraglacial è quella di evitare l'inserimento frettoloso di contenuti minori al solo scopo di allungare il brodoo. L'obiettivo primario, spiega il team, è fare in modo che "quando arriverà il prossimo aggiornamento dei contenuti sembri sostanzioso e significativo".
Nel mentre, gli sviluppatori continueranno a esplorare soluzioni per migliorare l'esperienza di chi cerca motivi per tornare in partita. È stato inoltre anticipato che la prossima patch si concentrerà su modifiche all'albero delle abilità e sull'aggiunta di nuovi oggetti.
Parallelamente alle dichiarazioni sui progetti futuri, è stata resa disponibile la patch correttiva. L'aggiornamento introduce diverse opzioni richieste dall'utenza, tra cui l'implementazione, al momento in fase sperimentale, di un selettore per il Field of View (FOV) e nuove impostazioni per la gestione dell'equipaggiamento automatico di oggetti generici, ingredienti e consumabili.
La patch mira anche a ribilanciare alcune meccaniche di gioco. L'incantesimo Windblast e la variante Herald of Winter sono stati rielaborati per risultare più efficaci in combattimento.
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