Disponibile The Backstage, il primo DLC di Little Nightmares 3

È ufficialmente disponibile The Backstage, il nuovo contenuto scaricabile per Little Nightmares 3. Il pacchetto rappresenta il primo dei tre capitoli aggiuntivi pianificati per il titolo ed è acquistabile sia singolarmente per 7,99 euro, sia dentro il pass di espansione Segreti della Spirale per 14,99 euro. Quest'ultimo è già incluso nell'edizione Deluxe del gioco.
Le novità
Sul fronte narrativo, l'espansione modifica le dinamiche del gioco base separando i due protagonisti, Low e Alone.
Per proseguire nell'avventura, Low si troverà costretto a collaborare con un nuovo alleato di nome Dime. L'ingresso di questo personaggio comporta anche una variazione nelle meccaniche di gioco: in sostituzione delle frecce impiegate da Alone, Dime è dotato di un particolare copricapo luminoso (Torch Hat), che introduce nel gameplay nuovi puzzle basati sull'utilizzo della luce.
L'obiettivo principale del nuovo duo sarà quello di organizzare una missione di salvataggio per recuperare Alone, attualmente nel mirino di un nuovo nemico letale introdotto nel DLC: la Burattinaia.
L'uscita del contenuto scaricabile è stata accompagnata dalla pubblicazione di un trailer di lancio che illustra le atmosfere e le dinamiche dei nuovi contenuti. Little Nightmares 3, insieme alle sue espansioni, è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Se vi interessa conoscerlo meglio, leggete la nostra recensione.
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