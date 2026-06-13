Disponibile The Backstage, il primo DLC di Little Nightmares 3

È ufficialmente disponibile The Backstage, il nuovo contenuto scaricabile per Little Nightmares 3. Il pacchetto rappresenta il primo dei tre capitoli aggiuntivi pianificati per il titolo ed è acquistabile sia singolarmente per 7,99 euro, sia dentro il pass di espansione Segreti della Spirale per 14,99 euro. Quest'ultimo è già incluso nell'edizione Deluxe del gioco.