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Disponibile The Backstage, il primo DLC di Little Nightmares 3

Il primo dei tre capitoli aggiuntivi previsti per il titolo è ora disponibile, anche all'interno del pass di espansione.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/06/2026
I protagonisti di Little Nightmares III
Little Nightmares III
Little Nightmares III
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È ufficialmente disponibile The Backstage, il nuovo contenuto scaricabile per Little Nightmares 3. Il pacchetto rappresenta il primo dei tre capitoli aggiuntivi pianificati per il titolo ed è acquistabile sia singolarmente per 7,99 euro, sia dentro il pass di espansione Segreti della Spirale per 14,99 euro. Quest'ultimo è già incluso nell'edizione Deluxe del gioco.

Le novità

Sul fronte narrativo, l'espansione modifica le dinamiche del gioco base separando i due protagonisti, Low e Alone.

Per proseguire nell'avventura, Low si troverà costretto a collaborare con un nuovo alleato di nome Dime. L'ingresso di questo personaggio comporta anche una variazione nelle meccaniche di gioco: in sostituzione delle frecce impiegate da Alone, Dime è dotato di un particolare copricapo luminoso (Torch Hat), che introduce nel gameplay nuovi puzzle basati sull'utilizzo della luce.

Little Nightmares 2 Enhanced Edition ora disponibile su Nintendo Switch 2 Little Nightmares 2 Enhanced Edition ora disponibile su Nintendo Switch 2

L'obiettivo principale del nuovo duo sarà quello di organizzare una missione di salvataggio per recuperare Alone, attualmente nel mirino di un nuovo nemico letale introdotto nel DLC: la Burattinaia.

L'uscita del contenuto scaricabile è stata accompagnata dalla pubblicazione di un trailer di lancio che illustra le atmosfere e le dinamiche dei nuovi contenuti. Little Nightmares 3, insieme alle sue espansioni, è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Se vi interessa conoscerlo meglio, leggete la nostra recensione.

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