Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato e, come ogni anno, porta con sé numerose offerte su prodotti di ogni genere. In questo articolo, però, vogliamo concentrarci su una selezione dei migliori videogiochi disponibili a meno di 20 €. In questo modo potrai approfittare di sconti vantaggiosi, recuperare grandi titoli a prezzi contenuti e, perché no, acquistare quei giochi che tenevi d'occhio da tempo, ma sui quali eri ancora indeciso.

Specifichiamo che l'articolo è in costante aggiornamento, quindi rimuoveremo o aggiungeremo alcune opzioni in base alla disponibilità o alle variazioni di prezzo.