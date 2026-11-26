Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato e, come ogni anno, porta con sé numerose offerte su prodotti di ogni genere. In questo articolo, però, vogliamo concentrarci su una selezione dei migliori videogiochi disponibili a meno di 20 €. In questo modo potrai approfittare di sconti vantaggiosi, recuperare grandi titoli a prezzi contenuti e, perché no, acquistare quei giochi che tenevi d'occhio da tempo, ma sui quali eri ancora indeciso.
Specifichiamo che l'articolo è in costante aggiornamento, quindi rimuoveremo o aggiungeremo alcune opzioni in base alla disponibilità o alle variazioni di prezzo.
I migliori videogiochi a meno di 20 euro
Di seguito troverai le migliori opzioni in base alla piattaforma posseduta, così saprai esattamente dove e cosa cercare senza perdere tempo. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Videogiochi per PS4 e PS5
Videogiochi per Xbox One e Xbox Series X|S
Videogiochi per Nintendo Switch e Switch 2
Speriamo di poter aggiornare questa sezione con offerte ancora più interessanti e vantaggiose. Per ora, abbiamo trovato queste:
Videogiochi per PC