Alcuni rappresentanti di Team Ninja, studio di Koei Tecmo, hanno recentemente partecipato a un panel al GCON 2026, la conferenza sui videogiochi che si tiene in Corea. Al dibattito hanno preso parte Kohei Shibata, producer di Nioh 3, uscito lo scorso febbraio, e Masakazu Hirayama, producer di Wo Long 2: Wings of Ember. I due hanno illustrato le filosofie di sviluppo dei rispettivi giochi, mettendo a confronto l'azione della serie Nioh, di ispirazione giapponese, con quella di Wo Long, che guarda invece alla Cina.
IA e sviluppo
In una successiva intervista a Inven Global, i due creativi sono entrati più nel dettaglio sulla loro esperienza di lavoro e hanno toccato anche il tema dell'uso dell'IA nello sviluppo. Il contesto è quello di un settore che la sta adottando in modo sempre più ampio: l'ultimo rapporto della Computer Entertainment Supplier's Association giapponese indica infatti che l'85,8% degli sviluppatori del Paese utilizza l'IA generativa nel proprio lavoro, e diversi nomi noti dell'industria ne parlano ormai apertamente.
Shibata ha spiegato che Team Ninja impiega l'intelligenza artificiale soprattutto per il controllo qualità e per altre attività di verifica, con l'obiettivo di rendere più snelli alcuni flussi di lavoro. "Se possiamo usare l'IA per ridurre i tempi di un'attività, possiamo dedicare il tempo risparmiato a migliorare la qualità complessiva del gioco. In questo senso, usarla è vantaggioso", ha affermato. Il producer riconosce però che si tratta di una tecnologia ancora relativamente nuova: per questo il team continua a valutarne vantaggi e svantaggi, cercando i metodi più adatti per applicarla.
Serve anche l'essere umano
"Ciò che conta, in fondo, è che un gioco sia divertente quando è creato dalle persone", ha spiegato Shibata, precisando che le attività semplici e ripetitive possono essere affidate all'IA per lasciare agli sviluppatori più spazio per le parti creative del lavoro.
Secondo lui, decidere come costruire il gioco e che cosa lo renda piacevole è un compito che spetta agli esseri umani. "L'uso dell'IA non deve mai diventare l'obiettivo", ha sottolineato. "Credo che il principio per cui le persone devono pensare con la propria testa e portare a termine il gioco resterà invariato anche in futuro". Hirayama, di suo, non sembra essere intervenuto direttamente sul tema.