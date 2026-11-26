Alcuni rappresentanti di Team Ninja, studio di Koei Tecmo, hanno recentemente partecipato a un panel al GCON 2026, la conferenza sui videogiochi che si tiene in Corea. Al dibattito hanno preso parte Kohei Shibata, producer di Nioh 3 , uscito lo scorso febbraio, e Masakazu Hirayama, producer di Wo Long 2: Wings of Ember . I due hanno illustrato le filosofie di sviluppo dei rispettivi giochi, mettendo a confronto l'azione della serie Nioh, di ispirazione giapponese, con quella di Wo Long, che guarda invece alla Cina.

IA e sviluppo

In una successiva intervista a Inven Global, i due creativi sono entrati più nel dettaglio sulla loro esperienza di lavoro e hanno toccato anche il tema dell'uso dell'IA nello sviluppo. Il contesto è quello di un settore che la sta adottando in modo sempre più ampio: l'ultimo rapporto della Computer Entertainment Supplier's Association giapponese indica infatti che l'85,8% degli sviluppatori del Paese utilizza l'IA generativa nel proprio lavoro, e diversi nomi noti dell'industria ne parlano ormai apertamente.

Shibata ha spiegato che Team Ninja impiega l'intelligenza artificiale soprattutto per il controllo qualità e per altre attività di verifica, con l'obiettivo di rendere più snelli alcuni flussi di lavoro. "Se possiamo usare l'IA per ridurre i tempi di un'attività, possiamo dedicare il tempo risparmiato a migliorare la qualità complessiva del gioco. In questo senso, usarla è vantaggioso", ha affermato. Il producer riconosce però che si tratta di una tecnologia ancora relativamente nuova: per questo il team continua a valutarne vantaggi e svantaggi, cercando i metodi più adatti per applicarla.