Sembra che possa esserci una nuova versione dell'ottimo action RPG di Koei Tecmo e Team Ninja, visto che un misterioso Nioh 3 Complete Edition è comparso nel catalogo della Rating Board della Corea del Sud, facendo pensare a un titolo in arrivo sul mercato.

Come riportato da Insider-Gaming, l'ente di classificazione ha inserito il misterioso titolo nella fascia 19+, cosa che in effetti corrispondenza alla catalogazione utilizzata già per il gioco in edizione standard, dunque su questo non emergono particolari novità, così come dal documento che non ha ancora informazioni specifiche collegate.

L'idea è che si tratti, come dice il nome, di una raccolta completa dei contenuti usciti anche dopo il lancio originale, seguendo lo standard di questo tipo di riedizioni onnicomprensive.