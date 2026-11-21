Sembra che possa esserci una nuova versione dell'ottimo action RPG di Koei Tecmo e Team Ninja, visto che un misterioso Nioh 3 Complete Edition è comparso nel catalogo della Rating Board della Corea del Sud, facendo pensare a un titolo in arrivo sul mercato.
Come riportato da Insider-Gaming, l'ente di classificazione ha inserito il misterioso titolo nella fascia 19+, cosa che in effetti corrispondenza alla catalogazione utilizzata già per il gioco in edizione standard, dunque su questo non emergono particolari novità, così come dal documento che non ha ancora informazioni specifiche collegate.
L'idea è che si tratti, come dice il nome, di una raccolta completa dei contenuti usciti anche dopo il lancio originale, seguendo lo standard di questo tipo di riedizioni onnicomprensive.
L'esperienza completa di Nioh 3
In effetti, tra i file della rating board coreana è possibile vedere anche la frase "Una raccolta di contenuti aggiuntivi dall'action RPG Nioh 3, pubblicata come edizione completa", cosa che conferma l'essenza di questo titolo.
Tuttavia, Koei Tecmo non ha ancora riferito nulla al riguardo, dunque rimaniamo in attesa di eventuali conferme sull'esistenza di questa presunta versione completa.
La classificazione risale al 2 novembre e la pagina è stata poi completata il 17 novembre, dunque si tratta di un'operazione molto recente, che fa pensare a un possibile annuncio in arrivo nel prossimo periodo.
In effetti, guardando quanto fatto in passato emerge una possibile tempistica per questa nuova versione di Nioh 3. Nioh 2: Complete Edition è stato lanciato praticamente un anno dopo l'uscita dell'originale, dunque qualcosa del genere potrebbe facilmente accadere anche per il terzo capitolo della serie, ponendo il periodo di uscita tra febbraio e marzo 2027.
La raccolta dei DLC, compreso Rivolta Infernale
A questo punto, un annuncio potrebbe arrivare a breve, con indicazioni più precise sui contenuti del pacchetto, sebbene questi siano piuttosto prevedibili.
Oltre al gioco di base, all'interno si troveranno i DLC usciti dopo il lancio, compreso l'aggiornamento emerso in aprile con le varie Battle Scroll ad alto livello di difficoltà e le altre novità introdotte, ma potrebbe comprendere facilmente anche l'espansione "Bloody Insurrection" o "Rivolta Infernale".
Il nuovo DLC è previsto arrivare a febbraio 2027, e in effetti il suo lancio potrebbe essere accompagnato dall'arrivo della Complete Edition che comprenda anche tale aggiunta, formando dunque un pacchetto decisamente ricco.
Proprio l'estate scorsa abbiamo visto il trailer che ha svelato la data di uscita del DLC Rivolta Infernale.