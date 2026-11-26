Secondo Butchard, il team ha valutato l'implementazione di un menu dedicato al replay delle missioni nelle prime fasi dello sviluppo, ma ha infine deciso di abbandonare l'idea perché incompatibile con la filosofia narrativa del gioco , basata per l'appunto su scelte cruciali da parte del giocatore.

GTA 6 offre libertà al giocatore sullo svolgimento delle missioni e l'evoluzione della storia, ma in compenso manca la possibilità di rigiocare liberamente le missioni della storia , una funzione presente sia in GTA 5 che in Red Dead Redemption 2 e apprezzata dai fan. A spiegare le ragioni di questa scelta è stato Scott Butchard, senior design director di Rockstar Games, in un'intervista concessa a Kotaku.

Un'idea incompatibile con la struttura del gioco

"La possibilità di rigiocare le missioni era certamente qualcosa che abbiamo preso in considerazione all'inizio dello sviluppo e che attualmente non supportiamo", ha spiegato Butchard a Kotaku. "Man mano che il gioco prendeva forma, ci è sembrato che stonasse con la storia che stavamo cercando di raccontare. Sembrava un elemento estraneo e scollegato dal resto dell'esperienza. Rigiocare le missioni dall'esterno del mondo di gioco finiva per sminuire le scelte compiute dal giocatore."

La decisione è strettamente legata alla struttura di GTA 6, che lascia maggiore libertà ai giocatori nel plasmare gli eventi della campagna. Nel corso dell'avventura è infatti possibile prendere decisioni che influenzano lo svolgimento di alcune missioni, il destino di determinati personaggi e persino il rapporto tra Jason e Lucia. Queste scelte possono portare a dialoghi, scene e sviluppi differenti, rendendo più complessa l'implementazione di un sistema di replay tradizionale. Rockstar sembra inoltre voler attribuire più peso alle conseguenze delle decisioni prese dal giocatore, avvicinandosi per certi aspetti a una struttura simile a quella dei giochi di ruolo.

Il rovescio della medaglia è che l'assenza di una funzione per rigiocare le missioni rischia di complicare la vita ai giocatori più curiosi, interessati a scoprire tutte le possibili varianti narrative offerte da GTA 6. Infatti, attualmente l'unico modo per assistere a esiti differenti potrebbe essere quello di affrontare nuovamente intere sezioni della campagna (sfruttando i molteplici slot di salvataggio a disposizione), o l'intera avventura, anche più volte. Una prospettiva non particolarmente invitante per molti utenti, soprattutto alla luce delle dimensioni del gioco e delle decine di ore necessarie per portarlo a termine.

A ogni modo ciò non significa necessariamente che la funzione non possa arrivare in futuro. Butchard ha infatti precisato che il gioco non la supporta "attualmente", una formulazione che alcuni fan interpretano come una possibile apertura a un aggiornamento successivo. Al momento, tuttavia, Rockstar Games non ha annunciato alcun piano in tal senso.