Alcuni personaggi copiavano le Umamusume più famose, come Kitasan Black, Special Week e Silence Suzuka. Anche l'interfaccia dell'allenamento riprendeva quella di Pretty Derby, con quattro parametri (Velocità, Resistenza, Potenza e Agilità) contro i cinque dell'originale, dove Grinta e Intuito prendevano il posto dell'Agilità.

Le immagini della pagina dello store mostravano personaggi e interfaccia che richiamavano da vicino lo stile grafico del titolo originale (leggasi: copiavano spudoratamente). Il gioco era descritto come una corsa anime "ricca di azione", in cui "sperimentare sfide adrenaliniche, gareggiare su piste emozionanti e perfezionare le proprie abilità di guida". Era classificato per gli over 12 e includeva acquisti in-app .

Programmato da cani

I video registrati dagli utenti mostrano un loop di gioco molto semplice: si sceglie un personaggio tra quelli disponibili, come Ember Titan, Luna Drift o Sunbeam Dash, ciascuno con statistiche proprie, e si seleziona un tipo di allenamento per farle crescere. Una volta raggiunti valori sufficienti, senza alcuna scena che mostri l'allenamento, si può iscrivere il personaggio a una gara.

In generale, la qualità era bassissima e i glitch abbondavano. Le schermate di caricamento erano inoltre così piene di pubblicità giocabili di altre app, tanto da rendere difficile capire dove finissero gli annunci e dove iniziasse il gioco vero e proprio. Un utente giapponese, mikanorange, ha commentato su X che a ogni azione compariva un banner pubblicitario e si è detto sorpreso che Google Play avesse approvato un prodotto simile, aggiungendo che la pagina era stata poi rimossa senza alcuna comunicazione.

La somiglianza con Umamusume, unita allo squallore generale della realizzazione, ha spinto molti a segnalare il titolo come clone generato dall'IA. Altri titoli di HIFI Publishers risultano ancora acquistabili, tra cui Silver: Open World Detective, che ricorda molto il prossimo gioco di ruolo investigativo open world Silver Palace.

I cloni di grandi franchise sul mobile non sono una novità, ma negli ultimi due anni quelli prodotti in serie con l'IA sono diventati un problema crescente e vanno, oltretutto, moltiplicandosi. L'anno scorso furono rimossi giochi che imitavano Silent Hill f e Jujutsu Kaisen, su iniziativa dei detentori dei diritti. Nel secondo caso, il team dell'account X ufficiale di Jujutsu Kaisen annunciò misure severe contro i responsabili e invitò gli utenti a non scaricare né giocare titoli simili.