Per colpa di Steam, Umamusume: Pretty Derby è diventato un gioco 18+ in Indonesia, mentre dei giochi pornografici sono diventati 3+

Valve ha combinato un pasticcio in Indonesia, per colpa di un errore tecnico di Steam e per problemi di comunicazione. Il tutto è partito dall'obbligo, imposto dal Ministero indonesiano della Comunicazione e degli Affari Digitali, di mostrare le classificazioni IGRS (Indonesia Game Rating System) per i giochi venduti nel Paese.
Per adeguarsi rapidamente alla normativa, diversi sviluppatori hanno utilizzato il sistema automatico di classificazione integrato di Steam. Tuttavia, i risultati si sono rivelati strani: titoli contenutisticamente innocui come Umamusume: Pretty Derby sono stati etichettati come "18+", mentre giochi dai contenuti estremi come Saya no Uta, o pornografici come Nukitashi hanno ricevuto un improbabile "3+".
Il sistema di Steam si basa su questionari compilati dagli sviluppatori per determinare il rating, ma non è infallibile, soprattutto per titoli più datati o con elementi complessi come acquisti in-game o meccaniche simili al gioco d'azzardo. Proprio questi fattori potrebbero aver influito sulla classificazione errata di Umamusume, successivamente corretta a "3+".
Non è mancata l'ironia da parte degli utenti di Steam, di cui riportiamo un paio di esempi.
Di fronte alle palesi incongruenze, l'IGRS ha chiarito che le valutazioni mostrate su Steam "non riflettono ancora pienamente quelle ufficiali verificate dal Ministero", sottolineando come la piattaforma sia ancora in fase di adattamento agli standard locali.
Valve ha quindi ammesso l'errore, spiegando che le classificazioni errate, apparse tra il 2 e il 5 aprile, sono state causate da "un bug tecnico e un problema di comunicazione". Le etichette sono state rimosse per evitare ulteriore confusione, mentre prosegue il lavoro per garantire valutazioni più accurate e conformi alle linee guida indonesiane.