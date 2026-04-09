Per colpa di Steam, Umamusume: Pretty Derby è diventato un gioco 18+ in Indonesia, mentre dei giochi pornografici sono diventati 3+

Valve ha combinato un pasticcio in Indonesia, per colpa di un errore tecnico di Steam e per problemi di comunicazione. Il tutto è partito dall'obbligo, imposto dal Ministero indonesiano della Comunicazione e degli Affari Digitali, di mostrare le classificazioni IGRS (Indonesia Game Rating System) per i giochi venduti nel Paese.

Per adeguarsi rapidamente alla normativa, diversi sviluppatori hanno utilizzato il sistema automatico di classificazione integrato di Steam. Tuttavia, i risultati si sono rivelati strani: titoli contenutisticamente innocui come Umamusume: Pretty Derby sono stati etichettati come "18+", mentre giochi dai contenuti estremi come Saya no Uta, o pornografici come Nukitashi hanno ricevuto un improbabile "3+".