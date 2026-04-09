KPop Demon Hunters ha ora una propria versione di Labirinto, il famoso gioco da tavolo

KPop Demon Hunters continua a essere dopo mesi e mesi un enorme successo. L'attesa per il secondo film sarà lunga, ma nel frattempo Sony e Netflix cercheranno di sfruttare l'IP il più possibile, ad esempio creando prodotti a tema.

Il gioco da tavolo di KPop Demon Hunters

Labirinto è un gioco da tavolo adatto a tutte le età. I giocatori giocano in un tabellone diviso in riquadri mobili, sui quali sono disegnati dei percorsi di varie forme e che vengono posizionati all'inizio della partita in modo casuale. A ogni turno si può usare una casella (l'unica che avanza dopo aver creato il tabellone) per spostare una fila o una colonna e provare a creare un percorso utile per raggiungere degli oggetti disegnati su alcuni dei riquadri (e al tempo stesso creare problemi agli avversari). Gli obiettivi dei giocatori sono mostrati su un mazzetto di carte che indicano quali riquadri raggiungere.

La confezione di Labirinto di KPop Demon Hunters

Il gioco da tavolo funziona allo stesso modo indipendentemente dal tema grafico proposto. Semplicemente, gli appassionati di KPop Demon Hunters potrebbero non resistere all'idea di avere nella propria collezione questa versione di Labirinto.

Ricordiamo anche che sono in arrivo dei LEGO a tema KPop Demon Hunters.