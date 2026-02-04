LEGO e KPop Demon Hunters collaboreranno per vari set: ecco il video teaser del primo

Gruppo LEGO e Netflix hanno svelato una novità che supponiamo farà felice tante persone: sono in arrivo dei contenuti LEGO ispirati a KPop Demon Hunters. Il primo set sarà svelato questa primavera e sarà subito disponibile per la prenotazione.
Il primo set LEGO KPop Demon Hunters sarà disponibile quest'estate e "porterà in vita una delle creature soprannaturali più amate del film". Il set sarà pensato per i bambini dai 9 anni in su. Altri set invece saranno pubblicati nel corso del 2027.
Tutto ciò che è stato mostrato riguardo a questa collaborazione è il breve video che trovate poco sotto.
Cosa hanno detto LEGO e Netflix sul nuovo set
I dirigenti delle due aziende hanno commentato la collaborazione, come Lena Dixen, SVP, Product Group, Core Businesses del Gruppo LEGO, che ha spiegato di essere al "settimo cielo" per questi nuovi prodotti e che i fan dei due franchise potranno "unire le loro passioni e immergersi nell'universo del film attraverso la costruzione LEGO."
Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix, ha invece dichiarato: "Mentre KPop Demon Hunters continua a battere record sullo schermo e fuori, siamo felici di espandere questo universo anche nella vita reale e di collaborare con il Gruppo LEGO per una nuovissima collezione di set dal design ricercato e dai dettagli autentici!".
Ricordiamo che The Art of KPop Demon Hunters è disponibile gratis: 142 pagine di curiosità, a questo link.