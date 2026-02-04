LEGO e KPop Demon Hunters collaboreranno per vari set: ecco il video teaser del primo

Gruppo LEGO e Netflix hanno svelato una novità che supponiamo farà felice tante persone: sono in arrivo dei contenuti LEGO ispirati a KPop Demon Hunters. Il primo set sarà svelato questa primavera e sarà subito disponibile per la prenotazione.

Il primo set LEGO KPop Demon Hunters sarà disponibile quest'estate e "porterà in vita una delle creature soprannaturali più amate del film". Il set sarà pensato per i bambini dai 9 anni in su. Altri set invece saranno pubblicati nel corso del 2027.

Tutto ciò che è stato mostrato riguardo a questa collaborazione è il breve video che trovate poco sotto.