The Art of KPop Demon Hunters è disponibile gratis: 142 pagine di curiosità, a questo link

Netflix ha fatto un regalo ai fan di KPop Demon Hunters: ha pubblicato un art book digitale gratuito dedicato al film animato di Sony, completo di nuove illustrazioni e commenti dello staff del lungometraggio.
Si chiama molto semplicemente "The Art of KPop Demon Hunters" ed è ora disponibile sul sito web omonimo (trovate i link in fondo alla notizia).
I dettagli su The Art of KPop Demon Hunters
Potete sfogliare liberamente tutte le sue 142 pagine nel mentre la colonna sonora risuona dagli altoparlanti del vostro dispositivo. Composto da 15 capitoli, l'art book copre praticamente ogni elemento della pellicola, dall'origine del film a come è nato il grande successo "Golden".
L'art book digitale è anche pieno di tante curiosità che piaceranno ai fan di KPop Demon Hunter, desiderosi di sapere ogni dettaglio sul film animato, come il fatto che la reazione delle Huntr/x (le protagoniste) ai Saja Boys (la "band rivale") durante le prime fasi della pellicola sia ispirata ai classici anime degli anni '90, tra cui Sailor Moon e FLCL.
Ricordiamo infine che KPop Demon Hunters 2 è in arrivo, ma dovremo aspettare fino al 2029. Nel frattempo, il cast ha detto cosa vorrebbe dal prossimo film.
Potete trovare The Art of KPop Demon Hunters a questo indirizzo.