The Art of KPop Demon Hunters è disponibile gratis: 142 pagine di curiosità, a questo link

Netflix ha fatto un regalo ai fan di KPop Demon Hunters: ha pubblicato un art book digitale gratuito dedicato al film animato di Sony, completo di nuove illustrazioni e commenti dello staff del lungometraggio.

Si chiama molto semplicemente "The Art of KPop Demon Hunters" ed è ora disponibile sul sito web omonimo (trovate i link in fondo alla notizia).