KPop Demon Hunters potrebbe raggiungere mezzo miliardo di views entro la fine dell'anno

L'opera ha già infatti superato i 400 milioni di views su Netflix secondo i dati di What's On Netflix , che traccia il colosso dello streaming e ha svelato alcuni dettagli interessanti.

KPop Demon Hunters è un successo enorme e onestamente a questo punto pensiamo che un po' tutti coloro che hanno almeno sentito nominare il film lo diano per scontato, ma forse non è chiaro fino a che punto. Ora come ora, infatti, il lungometraggio animato ha le potenzialità per arrivare a mezzo miliardo di visualizzazioni su Netflix entro la fine dell'anno.

I dati del successo di KPop Demon Hunters

Secondo i calcoli, se KPop Demon Hunters perde non più del 10% di visualizzazioni ogni settimana come sta facendo attualmente, riuscirà ad arrivare a mezzo milione di views entro il 28 dicembre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Considerate che KPop Demon Hunters è ancora veramente popolare su Netflix e persino in Italia è ancora in Top 10, come vi abbiamo mostrato nei dati più recenti. Dal 20 al 26 ottobre ha accumulato ben 14,6 milioni di visualizzazioni, dimostrando la propria popolarità mesi e mesi dopo l'uscita.

Ufficialmente Netflix smette di calcolare le visualizzazioni dopo 91 giorni, quindi dal suo punto di vista il film si è "fermato" a 325,1 milioni di views, ma siamo certi che non ufficialmente Netflix continui a tenere traccia di questo successo. Non a caso si parla di un cortometraggio dedicato in arrivo, così come dello sviluppo di un nuovo film. La versione karaoke del film è anche arrivata in alcune sale cinematografiche, dimostrandosi un successo.