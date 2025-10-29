Il nuovo Tomb Raider va avanti, non verrà colpito dai licenziamenti in Amazon Games

Amazon sta effettuando un imponente taglio di personale che ha portato a diversi licenziamenti anche nella divisione videoludica, ma sembra che questi non siano destinati a colpire il nuovo Tomb Raider, o comunque non dovrebbero avere effetti negativi sul progetto che continua ad andare avanti presso Crystal Dynamics con il supporto di Amazon Games.

Come abbiamo visto nelle ore scorse, Amazon ha annunciato 14.000 licenziamenti nella più grande riorganizzazione della sua storia, e parte di questi hanno colpito anche Amazon Games, portando alla conclusione del supporto dell'MMO New World, che non riceverà più nuovi contenuti sebbene continui ad operare nell'immediato futuro.

Un'operazione di questa scala poteva far temere anche per gli altri progetti collegati alla divisione videoludica di Amazon, ma quantomeno sembra che non ci siano effetti drastici sul nuovo Tomb Raider, probabilmente il progetto di maggiore importanza in lavorazione sotto l'etichetta.