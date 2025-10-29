Magic Leap e Google rafforzano la partnership per lo sviluppo degli occhiali AR del futuro

Magic Leap ha presentato al FII di Riad un nuovo prototipo di occhiali AR realizzato in collaborazione con Google, combinando waveguide ottiche e tecnologia microLED Raxium.

Magic Leap ha annunciato, durante il Future Investment Initiative (FII) di Riad, un'importante svolta strategica nel settore della realtà aumentata (AR), presentando un nuovo prototipo di occhiali AR e rinnovando la propria collaborazione con Google. Dopo quindici anni di ricerca e sviluppo, l'azienda si propone come partner tecnologico per supportare aziende nella progettazione di dispositivi AR, mettendo a disposizione la propria esperienza in ottica, sistemi di visualizzazione e integrazione hardware. Shahram Izadi, vicepresidente e direttore generale di Google XR, ha sottolineato come "l'esperienza di Magic Leap nei sistemi ottici e hardware sia stata essenziale per trasformare in realtà i nostri concetti di occhiali Android XR".

La descrizione dei nuovi occhiali AR di Magic Leap Il CEO Ross Rosenberg ha descritto questa evoluzione come una "nuova fase della visione di Magic Leap", in cui l'azienda passa da pioniere dell'AR a partner dell'intero ecosistema tecnologico. L'obiettivo è creare occhiali più pratici, confortevoli e accessibili, destinati a un uso quotidiano da parte di milioni di utenti. La collaborazione tra Magic Leap e Google mira a sviluppare prototipi di occhiali AR che bilancino qualità visiva, comfort e capacità produttiva. Il progetto combina le waveguide e gli avanzati sistemi ottici di Magic Leap con il motore microLED Raxium di Google, dando vita a tecnologie che rendono più realistico l'obiettivo di un'AR indossabile per tutta la giornata.