Battlefield RedSec viene criticato per la frequenza dei server, ma il produttore difende il risultato

I giocatori di Battlefield RedSec stanno criticando i server del gioco, commentandone la frequenza, ma il produttore di DICE non ci sta e difende le scelte del team.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/10/2025
La modalità battle royale di Battlefield 6 - RedSec - è appena arrivata ma ovviamente i fan in tempo zero hanno iniziato a discutere delle prestazioni e della qualità complessiva. Nel complesso il videogioco gira bene, ma c'è una cosa che ai fan non fa impazzire.

Parliamo del fatto che i server di RedSec vanno a 30 Hz, ovvero lo stato del gioco si aggiorna 30 volte ogni secondo. In linea di massima (e semplificando il discorso), maggiori sono gli Hz più precisa sarà l'interazione col gioco online e i fan vorrebbero vedere i 60 Hz per il battle royale di DICE ed Electronic Arts.

I commenti del produttore sui server di RedSec

Sui social, come potete vedere qui sotto, un utente ha affermato che "dei server a 30 Hz in un battle royale nel 2025 sono chiaramente una scelta degli sviluppatori". Rapidamente è arrivata una risposta da parte di David Sirland, Lead Producer presso DICE.

Sirland ha spiegato che prima di tutto Battlefield RedSec arriva ai 60 Hz nello scontro finale, sempre che si sopravviva così a lungo ovviamente. Inoltre, afferma: "oserei dire che i nostri 30 [Hz] battono molti nostri avversari".

I fan nei commenti fanno anche notare che Warzone di Activision invece va a 20 Hz. I 60 Hz di norma vengono implementati nei server delle modalità multigiocatore classico, che devono supportare per ogni match un numero ben inferiore di giocatori.

Segnaliamo infine che Battlefield 6 ora include una radio in stile GTA grazie a Spotify.

