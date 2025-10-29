Battlefield RedSec viene criticato per la frequenza dei server, ma il produttore difende il risultato

La modalità battle royale di Battlefield 6 - RedSec - è appena arrivata ma ovviamente i fan in tempo zero hanno iniziato a discutere delle prestazioni e della qualità complessiva. Nel complesso il videogioco gira bene, ma c'è una cosa che ai fan non fa impazzire.

Parliamo del fatto che i server di RedSec vanno a 30 Hz, ovvero lo stato del gioco si aggiorna 30 volte ogni secondo. In linea di massima (e semplificando il discorso), maggiori sono gli Hz più precisa sarà l'interazione col gioco online e i fan vorrebbero vedere i 60 Hz per il battle royale di DICE ed Electronic Arts.