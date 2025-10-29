Il Mostro di Firenze è la serie di maggior successo su Netflix negli ultimi giorni, ma non è l'unica novità

Netflix ha reso disponibili le nuove classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia nell'ultima settimana, precisamente dal 20 al 26 ottobre, permettendoci così di capire quali sono i prodotti più in voga nello Stivale. Iniziamo con la Top 10 degli show più visualizzati:
- Il Mostro - Mini serie
- Nobody Wants This - Stagione 2
- Boots - Stagione 1
- Nessuno ci ha visti partire - Stagione 1
- The Diplomat - Stagione 3
- Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1
- Old Money: Mondi Opposto - Stagione 1
- Riv4li - Stagione 1
- House of Guinness - Stagione 1
- Il rifugio atomico - Stagione 1
Ci sono solo due novità questa settimana, subito in cima alla classifica. Nobody Wants This con Kristen Bell e Adam Brody è una serie romantica che vede una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco diventato single innamorarsi e dover affrontare le differenze e le famiglie per stare assieme. Il Mostro, invece, è la nuova serie dedicata al Mostro di Firenze, il serial killer che ha commesso una serie di omicidi negli anni 60, 70 e 80.
La classifica dei film più visti su Netflix in Italia
Ecco invece la Top 10 dei lungometraggi più apprezzati negli ultimi giorni:
- 30 notti con il mio ex
- A House of Dynamite
- Robin Hood: L'origine della leggenda
- La donna della cabina numero 10
- Caramelo
- KPop Demon Hunters
- The Elixir
- 27 notti
- Don't Say a Word
- Tutti tranne te
Nel caso dei film, la classifica è composta da varie novità ovvero A House of Dynamite (un thriller su una minaccia nucleare contro gli Stati Uniti), Robin Hood: L'origine della leggenda del 2018, The Elixir (un film a tema zombie indonesiano), 27 notti (la storia di una donna anziana ricoverata dalle avide figlie in una clinica psichiatrica) e Tutti tranne te, la commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell.
Segnaliamo infine che Netflix ha chiuso il team di Squid Game: Unleashed, che era stato presentato come un successo.