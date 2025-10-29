Il Mostro di Firenze è la serie di maggior successo su Netflix negli ultimi giorni, ma non è l'unica novità

Netflix ha reso disponibili le nuove classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia nell'ultima settimana, precisamente dal 20 al 26 ottobre, permettendoci così di capire quali sono i prodotti più in voga nello Stivale. Iniziamo con la Top 10 degli show più visualizzati:

Il Mostro - Mini serie Nobody Wants This - Stagione 2 Boots - Stagione 1 Nessuno ci ha visti partire - Stagione 1 The Diplomat - Stagione 3 Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1 Old Money: Mondi Opposto - Stagione 1 Riv4li - Stagione 1 House of Guinness - Stagione 1 Il rifugio atomico - Stagione 1

Ci sono solo due novità questa settimana, subito in cima alla classifica. Nobody Wants This con Kristen Bell e Adam Brody è una serie romantica che vede una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco diventato single innamorarsi e dover affrontare le differenze e le famiglie per stare assieme. Il Mostro, invece, è la nuova serie dedicata al Mostro di Firenze, il serial killer che ha commesso una serie di omicidi negli anni 60, 70 e 80.