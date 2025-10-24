Netflix ha chiuso il team di Squid Game: Unleashed, che era stato presentato come un successo

Netflix sembra sempre voler spingere sul proprio emergente lato videoludico, ma secondo le recenti informazioni la compagnia ha fatto un ulteriore passo indietro, chiudendo il team di sviluppo Boss Fight Entertainment che si è occupato del gioco mobile Squid Game: Unleashed .

La storia di Boss Fight Entertainment e Squid Game: Unleashed

Ricordiamo che Netflix ha acquisito Boss Fight Entertainment nel marzo 2022, con un dirigente che ha affermato all'epoca che "la vasta esperienza dello studio nella creazione di giochi di successo in diversi generi contribuirà ad accelerare la nostra capacità di fornire agli abbonati Netflix giochi fantastici ovunque desiderino giocarci."

Squid Game: Unleashed è inoltre stato presentato da Netflix come un gioco di successo, il nuovo uno nelle classifiche dei giochi d'azione gratuiti in 107 nazioni, con il co-CEO Greg Peters che aveva anche sottolineato durante una riunione finanziaria che Squid Game: Unleashed era il tipo di gioco narrativo basato sui franchise di Netflix che la compagnia desiderava realizzare.

Tre anni e mezzo dopo, però, la compagnia è stata chiusa e Netflix non ha commentato la questione. Gli unici commenti sono dei capi di Boss Fight che su LinkedIn hanno segnalato che lo studio è stato chiuso e suggeriscono che c'era qualcosa in sviluppo che ovviamente non sarà mai pubblicato.

Ricordiamo infine che Netflix è tra i potenziali acquirenti di Warner Bros, compresa la divisione di Hogwarts Legacy e Mortal Kombat.