Netflix amplia il suo universo interattivo: tra giochi, votazioni in tempo reale e nuove esperienze multimediali

Netflix ha deciso di puntare ancora di più su quegli elementi considerati interattivi: giochi, votazioni e nuove esperienze multimediali.

Netflix continua a espandere i propri orizzonti oltre le serie e i film, puntando sempre di più su esperienze interattive. Durante la call sugli utili del terzo trimestre 2025, il co-CEO Greg Peters ha illustrato come la piattaforma stia evolvendo il proprio modello di intrattenimento, andando ben oltre il semplice concetto di "gaming". "Abbiamo sempre parlato di giochi come scorciatoia per spiegare il nostro impegno in questo campo," ha dichiarato Peters. "Ma in realtà stiamo lavorando sull'interattività in senso più ampio: vogliamo capire come possa complementare la narrazione lineare e sbloccare esperienze di intrattenimento completamente nuove."

Netflix contenuti interattivi: diverse novità in arrivo Tra le novità in arrivo c'è la votazione in tempo reale, una funzione già in fase di test con il programma Dinner Time Live With David Chang e che verrà utilizzata anche per la revival di Star Search prevista per gennaio 2026. L'obiettivo è coinvolgere il pubblico durante gli eventi live, creando un'esperienza più immersiva e partecipativa. Netflix è tra i potenziali acquirenti di Warner Bros, compresa la divisione di Hogwarts Legacy e Mortal Kombat Parallelamente, Netflix sta rinnovando la propria offerta di giochi multiplayer party, accessibili direttamente dal televisore e controllabili tramite smartphone, senza bisogno di controller dedicati. "È semplice come guardare una serie o un film," ha spiegato Peters. "Apri la scheda dei giochi, scegli e inizi subito. La facilità di accesso è fondamentale."