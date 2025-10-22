4

Annunciati i nuovi giochi di Xbox Game Pass in arrivo, da Football Manager 26 a The Outer Worlds 2

Microsoft ha svelato i giochi in arrivo su Game Pass durante la seconda metà di ottobre e i primi giorni di novembre per gli abbonati a Premium, Ultimate e PC Game Pass.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/10/2025
Immagine promozionale del Game Pass con vari personaggi di videogiochi

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, Ultimate e PC Game Pass durante la seconda metà di ottobre e la prima settimana di novembre.

La line-up si presenta piuttosto ricca e variegata, con titoli molto attesi come Football Manager 26, The Outer Worlds 2 e PowerWash Simulator 2. Ricordiamo, inoltre, che da ieri è disponibile anche Ninja Gaiden 4. Meno abbondante e scintillante la selezione per gli abbonati a Game Pass Premium (il tier intermedio con meno giochi disponibili al day one), che tuttavia da oggi possono finalmente accedere a Microsoft Flight Simulator 2024 senza costi aggiuntivi.

I giochi in arrivo e in partenza del Game Pass

Vediamo l'elenco al completo dei nuovi titoli confermati per le prossime settimane:

  • 22 ottobre: Commandos: Origins - ora disponibile con Game Pass Premium
  • 22 ottobre: Microsoft Flight Simulator 2024 - ora disponibile con Game Pass Premium
  • 23 ottobre: PowerWash Simulator 2 - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 23 ottobre: Bounty Star - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 24 ottobre: Super Fantasy Kingdom (Preview per PC) - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 28 ottobre: Hells of Torment - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
  • 29 ottobre: The Outer Worlds 2 - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 4 novembre: 1000XResist - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
  • 4 novembre: Football Manager 26 (PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 4 novembre: Football Manager 26 Console - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Sono stati confermati anche i giochi che lasceranno il catalogo il 31 ottobre:

  • Jusant - console e PC
  • Metal Slug Tactics - console, PC e cloud
  • Return to Monkey Island - console, PC e cloud

Che ne pensate delle nuove aggiunte in arrivo su Game Pass durante le prossime settimane? Fatecelo sapere nei commenti.

