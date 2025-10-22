Annunciati i nuovi giochi di Xbox Game Pass in arrivo, da Football Manager 26 a The Outer Worlds 2

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, Ultimate e PC Game Pass durante la seconda metà di ottobre e la prima settimana di novembre.
La line-up si presenta piuttosto ricca e variegata, con titoli molto attesi come Football Manager 26, The Outer Worlds 2 e PowerWash Simulator 2. Ricordiamo, inoltre, che da ieri è disponibile anche Ninja Gaiden 4. Meno abbondante e scintillante la selezione per gli abbonati a Game Pass Premium (il tier intermedio con meno giochi disponibili al day one), che tuttavia da oggi possono finalmente accedere a Microsoft Flight Simulator 2024 senza costi aggiuntivi.
I giochi in arrivo e in partenza del Game Pass
Vediamo l'elenco al completo dei nuovi titoli confermati per le prossime settimane:
- 22 ottobre: Commandos: Origins - ora disponibile con Game Pass Premium
- 22 ottobre: Microsoft Flight Simulator 2024 - ora disponibile con Game Pass Premium
- 23 ottobre: PowerWash Simulator 2 - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 23 ottobre: Bounty Star - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 24 ottobre: Super Fantasy Kingdom (Preview per PC) - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 28 ottobre: Hells of Torment - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- 29 ottobre: The Outer Worlds 2 - Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 4 novembre: 1000XResist - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- 4 novembre: Football Manager 26 (PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 4 novembre: Football Manager 26 Console - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Sono stati confermati anche i giochi che lasceranno il catalogo il 31 ottobre:
- Jusant - console e PC
- Metal Slug Tactics - console, PC e cloud
- Return to Monkey Island - console, PC e cloud
Che ne pensate delle nuove aggiunte in arrivo su Game Pass durante le prossime settimane? Fatecelo sapere nei commenti.