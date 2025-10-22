Annunciati i nuovi giochi di Xbox Game Pass in arrivo, da Football Manager 26 a The Outer Worlds 2

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, Ultimate e PC Game Pass durante la seconda metà di ottobre e la prima settimana di novembre.

La line-up si presenta piuttosto ricca e variegata, con titoli molto attesi come Football Manager 26, The Outer Worlds 2 e PowerWash Simulator 2. Ricordiamo, inoltre, che da ieri è disponibile anche Ninja Gaiden 4. Meno abbondante e scintillante la selezione per gli abbonati a Game Pass Premium (il tier intermedio con meno giochi disponibili al day one), che tuttavia da oggi possono finalmente accedere a Microsoft Flight Simulator 2024 senza costi aggiuntivi.