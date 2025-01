Squid Game: Unleashed, la recensione del gioco basato sulla celebre serie Netflix

Ebbene, la piattaforma streaming ha pensato fosse il caso di promuovere lo show creato e diretto da Hwang Dong-hyuk anche con un gioco mobile, e così ha affidato allo sviluppatore Boss Fight la realizzazione di Squid Game: Unleashed , un titolo pensato per riprendere quelle stesse atmosfere nell'ambito di una struttura basata sul multiplayer competitivo. Ovviamente.

Gameplay: proprio come nella serie TV

Disegnato quasi alla stregua di una companion app, con tanto di ricompense che è possibile ottenere guardando gli episodi di Squid Game e lasciando che il gioco si sincronizzi con il proprio profilo Netflix (per il momento non obbligatorio per poter scaricare gratuitamente il titolo da App Store e Google Play), Unleashed ci mette a disposizione una sequenza di sfide che riprendono quelle della serie.

Il matchmaking, particolarmente rapido e facilitato dalla presenza di tantissimi giocatori online, riempie velocemente i trentadue posti disponibili per fare in modo che ci si possa lanciare subito nel mezzo dell'azione, controllando uno dei personaggi sbloccabili (ce ne sono diciassette, al momento) grazie a un set di comandi touch semplici e ben implementati.

Agendo infatti sullo stick analogico virtuale e sull'unico pulsante collocato nella parte destra del touch screen, avremo la possibilità di muoverci all'interno delle diverse arene collegate ad altrettante sfide e cercare di raggiungere il "traguardo" per primi, qualificandoci eventualmente per l'evento successivo e costruendo la nostra posizione in classifica.

Una delle sfide di Squid Game: Unleashed

Il gruppo viene "scremato" di volta in volta, e a seconda dell'attività basta un errore per essere eliminati, ripartendo da capo oppure restando a guardare gli altri concorrenti nel caso in cui risultino ormai esaurite le possibilità di effettuare il respawn. Con i premi ottenuti si accede quindi a nuovi personaggi, potenziamenti e oggetti speciali: da questo punto di vista l'approccio è decisamente tradizionale.