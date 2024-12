Squid Game: Unleashed ha una data di uscita e sarà gratis per tutti, ecco il trailer ai The Game Awards 2024

Squid Game: Unleashed è tornato a farsi vedere in occasione dei The Game Awards 2024 con un nuovo trailer che ha annunciato anche la data di uscita del gioco, che arriverà il 17 dicembre 2024 come gioco free-to-play per tutti.

Sviluppato da Boss Fight e Netflix Games, Squid Game: Unleashed è l'adattamento videoludico della celebre serie TV, annunciato già in occasione della Gamescom 2024 e ora praticamente pronto per uscire, visto il lancio fissato per la prossima settimana.

Il gioco arriverà dunque sul mercato poco prima del lancio di Squid Game: Stagione 2 su Netflix, e sfrutterà ovviamente il traino di questa per imporsi maggiormente all'attenzione del pubblico.