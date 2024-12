Game of Thrones: Kingsroad farà il proprio debutto nel corso del 2025 , ma non è ancora perfettamente chiaro su quali piattaforme: a giudicare dal sito ufficiale uscirà su PC e iOS, il che pone degli interrogativi sull'effettiva natura di questa esperienza.

Game of Thrones: Kingsroad è stato presentato con un trailer ai The Game Awards 2024 : si tratta di un action RPG ambientato nell'universo de Il Trono di Spade, che riprende i personaggi della serie televisiva HBO e le vicende narrate in tale frangente.

Il tie-in definitivo di Game of Thrones?

Qualche settimana fa si parlava di un MMORPG di Game of Thrones in arrivo da Nexon, ma c'è invece Netmarble Games dietro questo progetto, che stando al trailer sembra davvero interessante: la curiosità di vedere in azione il gioco effettivo c'è senz'altro.

Al netto delle piattaforme di riferimento, non c'è dubbio che Kingsroad si ponga in questo momento come una trasposizione decisamente interessante, basata su di un franchise che finora non si è espresso sul fronte videoludico rispetto al suo enorme potenziale.