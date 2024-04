Game of Thrones, un MMORPG de Il Trono di Spade in arrivo da Nexon?

Durante la campagna, a base narrativa ma online, sarà possibile incontrare questi e altri personaggi, che però non verranno interpretati dagli attori dello show , bensì da nuovi doppiatori che proveranno in qualche modo a imitarli.

Dopo il successo di The Finals, che ha raggiunto i 10 milioni di giocatori in due settimane , il publisher coreano si sarebbe dunque assicurato i diritti per trasformare in un videogioco le ambientazioni e i personaggi dei romanzi appartenenti alla saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco .

Non il primo né l'ultimo

Game of Thrones: A Telltale Games Series

Se le voci si rivelassero fondate, il nuovo MMORPG di Game of Thrones non sarebbe naturalmente il primo tie-in dedicato all'opera di Martin, che anzi ha già potuto contare su diverse trasposizioni più o meno interessanti, tanto su PC e console quanto sui dispositivi mobile.

Impostato sulla falsariga di The Elder Scrolls Online, il progetto di Nexon vanterà un protagonista inedito, come da tradizione per il genere, ma non sembra avere ancora una finestra di lancio definita: potrebbe arrivare nel 2025 come nel 2026 o magari più avanti.