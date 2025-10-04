KPop Demon Hunters x Fortnite: un gameplay trailer presenta la nuova modalità Demon Rush

Come era stato annunciato in precedenza, Fortnite ha incontrato il mondo di KPop Demon Hunters, in maniera piuttosto prevedibile considerando la popolarità raggiunta dal film d'animazione di Sony e Netflix, e il risultato lo possiamo vedere in questo nuovo gameplay trailer sulla modalità Demon Rush.
Tutte e tre le protagoniste del film, ovvero Rumi, Mira e Zoey, sono state introdotte all'interno di Fortnite a partire da questa settimana, precisamente dal 2 ottobre, utilizzabili all'interno della modalità Demon Rush, una variante dell'Horde Rush.
In questa modalità ci troviamo infatti a dover collaborare con i compagni di battaglia e formare il trio delle HUNTR/X per sopravvivere a ondate progressive di demoni che continueranno ad attaccare i giocatori.
Una trasformazione interessante
Demon Rush è dunque, di fatto, una sorta di rielaborazione di Horde Rush, tutta rivista a tema KPop Demon Hunters, con le tre ragazze del film a rappresentare i personaggi da utilizzare per fronteggiare le minacce incombenti.
L'aggiornamento con questa attesa collaborazione è avvenuto il 2 ottobre e il risultato possiamo vederlo in questo nuovo trailer, che mostra varie situazioni di gioco tratte direttamente dal gameplay all'interno della nuova modalità
Horde Rush solitamente viene rilanciato nel periodo di Halloween all'interno dell'iniziativa Fortnitemares, ma in questo caso la collaborazione parte prima del solito, con la sua specifica versione di tale modalità opportunamente modificata per rientrare nell'immaginario del film.
Di recente abbiamo visto che Fortnite sta per introdurre un chatbot potenziato dall'intelligenza artificiale.