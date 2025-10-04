KPop Demon Hunters x Fortnite: un gameplay trailer presenta la nuova modalità Demon Rush

Come era stato annunciato in precedenza, Fortnite ha incontrato il mondo di KPop Demon Hunters, in maniera piuttosto prevedibile considerando la popolarità raggiunta dal film d'animazione di Sony e Netflix, e il risultato lo possiamo vedere in questo nuovo gameplay trailer sulla modalità Demon Rush.

Tutte e tre le protagoniste del film, ovvero Rumi, Mira e Zoey, sono state introdotte all'interno di Fortnite a partire da questa settimana, precisamente dal 2 ottobre, utilizzabili all'interno della modalità Demon Rush, una variante dell'Horde Rush.

In questa modalità ci troviamo infatti a dover collaborare con i compagni di battaglia e formare il trio delle HUNTR/X per sopravvivere a ondate progressive di demoni che continueranno ad attaccare i giocatori.