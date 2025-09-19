0

Fortnite pagherà meglio gli sviluppatori di Isole, sottolineando che è più generoso di Roblox

All'interno delle piattaforme Fortnite vi è la possibilità di creare isole da condividere: potete farlo anche in modo professionale per guadagnare dei soldi e a breve le cifre miglioreranno, superando Roblox.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/09/2025
Due personaggi di Fortnite
Fortnite
Fortnite
Fortnite da tempo permette agli utenti di creare i propri livelli, condividerli e guadagnare qualcosa in base al livello di interazione dei giocatori. Ora, però, vuole ampliare il tutto permettendo agli sviluppatori di vendere oggetti di gioco e guadagnare tramite essi.

Sta in pratica sfidando Roblox sul suo stesso terreno, ma ci tiene a specificare che è più generoso rispetto alla piattaforma da gioco avversaria.

Epic Games spiega in nuovi pagamenti per gli sviluppatori di Fortnite

Epic Games spiega che di norma gli sviluppatori guadagnano il 50% del valore dei V-buck derivanti dalle vendite sulle loro isole: da dicembre 2025 e fino a fine 2026 la percentuale sale però al 100%. Ora, ci sono un po' di conteggi da fare che vi risparmiamo, ma questo significa che per ogni V-Buck acquistato lo sviluppatore guadagnerà il 74% della spesa dell'utente (il 26% va in commissioni). Viene inoltre spiegato che gli sviluppatori useranno un'API basata su Verse e nuovi strumenti UEFN per creare e vendere oggetti "durevoli" (come costumi per i personaggi) e consumabili nei loro giochi.

Un confronto delle percentuali tra Fortnite e Roblox
Un confronto delle percentuali tra Fortnite e Roblox

Anche il pagamento come conseguenza del coinvolgimento dei giocatori è stato aggiornato per fare in modo che i creatori che attirano giocatori nuovi o non più attivi ricevano il 75% dei contributi di quei giocatori nei primi sei mesi. Per calcolare il coinvolgimento ora saranno tenuti da conto i minuti giocati, le acquisizioni di nuovi utenti, di utenti non più attivi, il tempo di gioco in prossimità di V-buck spesi e la fidelizzazione delle isole.

Fortnite vi permetterà di comprare esattamente i V-Buck che vi servono, ma non su PlayStation Fortnite vi permetterà di comprare esattamente i V-Buck che vi servono, ma non su PlayStation

Da novembre ci sarà anche una riga sponsorizzata: i creatori possono pagare per rendere le proprie isole visibili e fino a fine 2026 otterranno il 100% del pagamento di coinvolgimento. Più dettagli arriveranno più avanti, ma potete approfondire - se siete degli sviluppatori di Fortnite - tramite la pagina ufficiale.

Segnaliamo infine che Epic Games smentisce le voci sui ritardi del progetto Bulldog con Disney.

