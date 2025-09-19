Apple rilascia una patch last-minute di iOS 26 per iPhone 17 Pro e Pro Max

A poche ore dal lancio ufficiale di iPhone 17, Apple ha pubblicato un aggiornamento last-minute di iOS 26 , riservato esclusivamente ai nuovi modelli di punta. La mossa è arrivata ieri, giovedì 18 settembre 2025, appena tre giorni dopo il rilascio iniziale del sistema operativo .

iOS 26: patch e strategia

L'aggiornamento arriva proprio alla vigilia della consegna dei primi dispositivi ai clienti. Le spedizioni hanno avuto inizio oggi, venerdì 19 settembre, a seguito di una fase di preordini iniziata il 12 settembre e andata rapidamente sold out, in particolare per la variante Pro Max, che ha visto slittare le prime date di consegna già poche ore dopo l'apertura degli ordini.

La scelta di limitare la patch ai modelli Pro e Pro Max lascia intendere che i bug corretti siano legati a funzionalità esclusive di queste versioni, come le nuove fotocamere avanzate, i sensori evoluti o le ottimizzazioni del chip A19 Pro. In passato Apple ha già rilasciato aggiornamenti mirati a singole famiglie di iPhone, ma il rilascio a così poca distanza dalla versione iniziale sottolinea l'urgenza della correzione.