La beta di Call of Duty: Black Ops 7 introduce una playlist che riduce al minimo il matchmaking su abilità

Activision ha deciso di tentare un esperimento particolare nella beta di Call of Duty: Black Ops 7 attualmente in corso: introdurre una playlist "Open Moshpit" che riduce al minimo il matchmaking a base di abilità.

La mossa è stata accolta con notevole entusiasmo dalla community, che da tempo si lamenta degli squilibri che possono emergere da tale tipo di matchmaking, detto anche skill-based matchmaking o SBMM: quest'ultimo, nonostante sia nato proprio per cercare di rendere gli incontri più equilibrati possibile, viene facilmente distorto e sfruttato in maniera irregolare da molti giocatori.

L'idea di questo Open Moshpit è di provare a reintrodurre un sistema di matchmaking più tradizionale, riducendo al minimo il calcolo in base alle abilità dei giocatori e tornando dunque a una soluzione più in linea con i capitoli precedenti rispetto a quelli degli ultimi anni.