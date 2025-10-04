La beta di Call of Duty: Black Ops 7 introduce una playlist che riduce al minimo il matchmaking su abilità

Activision ha deciso di tentare un esperimento particolare nella beta di Call of Duty: Black Ops 7 attualmente in corso: introdurre una playlist "Open Moshpit" che riduce al minimo il matchmaking a base di abilità.
La mossa è stata accolta con notevole entusiasmo dalla community, che da tempo si lamenta degli squilibri che possono emergere da tale tipo di matchmaking, detto anche skill-based matchmaking o SBMM: quest'ultimo, nonostante sia nato proprio per cercare di rendere gli incontri più equilibrati possibile, viene facilmente distorto e sfruttato in maniera irregolare da molti giocatori.
L'idea di questo Open Moshpit è di provare a reintrodurre un sistema di matchmaking più tradizionale, riducendo al minimo il calcolo in base alle abilità dei giocatori e tornando dunque a una soluzione più in linea con i capitoli precedenti rispetto a quelli degli ultimi anni.
Un ritorno alla tradizione di Call of Duty
Per il momento, l'idea di una nuova playlist che tenga in scarsa considerazione l'abilità dei giocatori è stata accolta con grande entusiasmo, in attesa di feedback più precisi sull'andamento di questo esperimento.
La playlist verrà introdotta nella beta aperta che andrà dal 5 all'8 ottobre, dunque attendiamo di vedere come si svolgerà questa nuova iniziativa, in una versione di prova del gioco che al momento, almeno nella prima fase di beta chiusa, non sembra aver mosso numeri entusiasmanti.
La playlist Open Moshpit sarà identica alla Moshpit standard ma con la differenza della riduzione dell'importanza affidata al calcolo dell'abilità. Questa si svolgerà sulle quattro mappe previste per la beta, ovvero Impring, Cortex, Exposure e The Forge, nelle cinque modalità disponibili: Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed e Overload.
Il sistema rappresenta di fatto un ritorno al matchmaking più classico di Call of Duty, dunque non resta che vedere i dati che emergeranno dalla beta e vedere le iniziative che, eventualmente, Activision deciderà di intraprendere.