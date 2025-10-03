La beta di Call of Duty Black Ops 7 non pare aver successo su Steam e Twitch: sono tutti su Game Pass?

Call of Duty Black Ops 7 è da poco arrivato in versione beta e, secondo i dati che abbiamo modo di vedere tramite Steam e Twitch, non pare star ottenendo numeri particolarmente entusiasmanti, soprattutto se messo a fianco di Battlefield 6.

I dati disponibili sulla beta di Call of Duty Black Ops 7

Nella sua versione Steam, Call of Duty Black Ops 7 in versione beta è incluso all'interno dell'hub "Call of Duty" che include anche altri giochi di CoD sotto un solo nome. È quindi sorprendente che nelle prime 24 ore di beta il numero di utenti connessi non ha mai superato un totale di 75.000 unità.

Per avere un punto di confronto, sappiate che Battlefield 6 ha raggiunto un picco di 335.000 utenti con l'accesso anticipato alla beta. Anche guardando su Twitch, i numeri dello sparatutto di Activision non sono incredibili, visto che parliamo di poco più di 204.000 utenti di picco il 2 ottobre, contro i 504.000 dell'FPS di Electronic Arts nel rispettivo periodo della beta.

Ovviamente la versione di prova di Call of Duty Black Ops 7 è appena iniziata e durante il fine settimana ci potrebbe essere una risalita, oppure per qualche motivo la beta di Black Ops 7 non è stata calcolata all'interno del pacchetto CoD Hub su Steam (ma non vediamo perché). Inoltre, c'è sempre la possibilità che molti utenti abbiano preferito usare Battle.net su PC invece che Steam, ma lo stesso si potrebbe dire per Battlefield 6 con EA App.

Forse, a questo giro, molti utenti non hanno prenotato il gioco su Steam e stanno provando la beta di Black Ops 7 tramite Game Pass, bypassando così Steam. Senza dati ufficiali da parte di Activision è difficile raggiungere una conclusione definitiva, ma la prima impressione è che non stia attirando poi così tanta attenzione.

In ogni caso, sappiate che Treyarch vuole che critichiate Call of Duty Black Ops 7: deve sapere cosa non funziona per tempo.