La data di The Elder Scrolls 6 è al centro di una folle teoria dei fan, basata su una immagine ufficiale

Ora, ad esempio, è emersa una nuova teoria un po' folle secondo la quale la data di uscita di The Elder Scrolls 6 è stata suggerita da un recente post di Bethesda legato a The Elder Scrolls IV Oblivion Remasterd.

The Elder Scrolls 6 pare molto lontano ancora e i fan di tutto il mondo, non avendo praticamente nulla di ufficiale sul quale speculare, stanno cercando di aggrapparsi su ogni dettaglio per provare a capire quanto sarà possibile giocare con il nuovo capitolo.

Il messaggio "segreto" con la data di The Elder Scrolls 6 secondo i fan

Come potete vedere qui sotto, Bethesda ha pubblicato una immagine dedicata a The Elder Scrolls IV Oblivion Remasterd nella quale mostra l'inventario del personaggio che include una edizione fisica deluxe del gioco (come se fosse un oggetto in-game) con la data di uscita 13 ottobre 2025.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I fan si sono per focalizzati su un elemento completamente diverso: il peso totale degli oggetti nell'inventario, che segnala 267/270. Cosa ne hanno tratto? Che la data di uscita di The Elder Scrolls 6 sarebbe il 26 luglio 2027.

Ora, in passato Bethesda ha effettivamente usato i propri giochi per suggerire l'arrivo dei successivi. Redguard includeva un teaser per Morrowind, Fallout 4 è stato usato per suggerire l'esistenza di Starfield e Skyrim invece per Fallout 4.

Di norma però i teaser hanno un po' di sostanza, mentre in questo caso pare che i giocatori stiano letteralmente danno i numeri. Inoltre, una uscita in piena estate è pura follia per un titolo importante come The Elder Scrolls 6, che probabilmente aspetterà l'autunno come tutti i grandi titoli.

I fan però si attaccano a tutto, soprattutto dopo l'arrivo di un report secondo il quale The Elder Scrolls 6 è previsto per il 2027, un periodo di uscita tutto sommato più ravvicinato di quanto molti potrebbero aspettarsi. Segnaliamo infine che Bethesda ha assunto uno scrittore di Dragon Age The Veilguard: lavorerà a The Elder Scrolls 6 o Fallout 5?