La data di The Elder Scrolls 6 è al centro di una folle teoria dei fan, basata su una immagine ufficiale

The Elder Scrolls 6 arriverà prima o poi (o così speriamo) ma i fan hanno bisogno di informazioni e alle volte creano teorie assurde, come quella da poco condivisa in rete sulla data di uscita.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/10/2025
Le montagne di TES 6
The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls 6 pare molto lontano ancora e i fan di tutto il mondo, non avendo praticamente nulla di ufficiale sul quale speculare, stanno cercando di aggrapparsi su ogni dettaglio per provare a capire quanto sarà possibile giocare con il nuovo capitolo.

Ora, ad esempio, è emersa una nuova teoria un po' folle secondo la quale la data di uscita di The Elder Scrolls 6 è stata suggerita da un recente post di Bethesda legato a The Elder Scrolls IV Oblivion Remasterd.

Il messaggio "segreto" con la data di The Elder Scrolls 6 secondo i fan

Come potete vedere qui sotto, Bethesda ha pubblicato una immagine dedicata a The Elder Scrolls IV Oblivion Remasterd nella quale mostra l'inventario del personaggio che include una edizione fisica deluxe del gioco (come se fosse un oggetto in-game) con la data di uscita 13 ottobre 2025.

I fan si sono per focalizzati su un elemento completamente diverso: il peso totale degli oggetti nell'inventario, che segnala 267/270. Cosa ne hanno tratto? Che la data di uscita di The Elder Scrolls 6 sarebbe il 26 luglio 2027.

Ora, in passato Bethesda ha effettivamente usato i propri giochi per suggerire l'arrivo dei successivi. Redguard includeva un teaser per Morrowind, Fallout 4 è stato usato per suggerire l'esistenza di Starfield e Skyrim invece per Fallout 4.

Todd Howard non voleva umorismo negli Elder Scrolls, ma i suoi designer non gli hanno dato retta Todd Howard non voleva umorismo negli Elder Scrolls, ma i suoi designer non gli hanno dato retta

Di norma però i teaser hanno un po' di sostanza, mentre in questo caso pare che i giocatori stiano letteralmente danno i numeri. Inoltre, una uscita in piena estate è pura follia per un titolo importante come The Elder Scrolls 6, che probabilmente aspetterà l'autunno come tutti i grandi titoli.

I fan però si attaccano a tutto, soprattutto dopo l'arrivo di un report secondo il quale The Elder Scrolls 6 è previsto per il 2027, un periodo di uscita tutto sommato più ravvicinato di quanto molti potrebbero aspettarsi. Segnaliamo infine che Bethesda ha assunto uno scrittore di Dragon Age The Veilguard: lavorerà a The Elder Scrolls 6 o Fallout 5?

