The Elder Scrolls 6 avrebbe un periodo di uscita fissato e non sarebbe lontanissimo, per un leaker

È vero che si tratta ancora di un'attesa di due anni, ma considerando certi tempi biblici di Bethesda non sarebbe nemmeno una cosa insostenibile, tanto da risultare alquanto sospetta.

Cioè, lontano sì ovviamente, ma forse non quanto temono i più pessimisti, sebbene non ci sia alcuna prova a sostegno della tesi del leaker. In ogni caso, secondo eXtas1s il piano sarebbe lanciare The Elder Scrolls 6 entro la fine del 2027 .

Quando si parla di The Elder Scrolls 6 bisogna sempre considerare che, dal punto di vista ufficiale, al di là dell'esistenza del progetto non si sa ancora assolutamente nulla da parte di Bethesda, dunque quanto segue va preso solo come voce di corridoio assolutamente incontrollata, ma secondo il noto leaker eXtas1s ci sarebbe un periodo di uscita definito , più o meno, e non sarebbe nemmeno lontanissimo.

Una tempistica che potrebbe avere senso

La fonte non spiega precisamente da dove abbia ottenuto le informazioni, tuttavia bisogna dire che eXtas1s ha effettuato in passato delle previsioni piuttosto precise soprattutto per quanto riguarda le uscite su Game Pass e l'ambito Xbox in generale, dimostrando di avere forse qualche collegamento solido, sebbene in questo caso la questione sia decisamente sospetta.

Insomma, non c'è alcuna informazione solida a cui appellarsi, tranne la logica di pensare che un progetto annunciato nel 2018 possa vedere la luce entro una decade dalla pubblicazione del suo primo teaser trailer, cosa che però non è scontata, soprattutto quando si parla di Bethesda e di questa serie in particolare.

Un paio di mesi fa è emersa la notizia secondo cui The Elder Scrolls 6 sarebbe già giocabile, cosa che potrebbe corroborare l'informazione di eXtas1s, con un trailer che starebbe circolando dentro Microsoft, ma per ora non c'è stata alcuna informazione ufficiale al riguardo.