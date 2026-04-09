Nexon ha deciso di bloccare il suo GTA fantasy, mentre inizia la cura Söderlund

Nexon ha deciso di interrompere lo sviluppo di Project EL, ambizioso titolo presentato internamente come una sorta di "GTA fantasy", che negli ultimi anni aveva attirato grande attenzione sia dentro sia fuori l'azienda.

Secondo fonti vicine allo studio, la decisione è stata presa nell'ambito di una revisione generale dei progetti voluta dal nuovo presidente Patrick Söderlund. La società avrebbe comunicato la decisione al team coinvolto nel taglio, mettendo molti dipendenti in attesa di una possibile riallocazione interna.