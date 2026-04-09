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Nexon ha deciso di bloccare il suo GTA fantasy, mentre inizia la cura Söderlund

Project EL era stato presentato come un GTA fantasy, ma Nexon ha deciso di bloccare lo sviluppo, con l'inizio della cura Söderlund.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/04/2026
The First Berserker: Khazan

Nexon ha deciso di interrompere lo sviluppo di Project EL, ambizioso titolo presentato internamente come una sorta di "GTA fantasy", che negli ultimi anni aveva attirato grande attenzione sia dentro sia fuori l'azienda.

Secondo fonti vicine allo studio, la decisione è stata presa nell'ambito di una revisione generale dei progetti voluta dal nuovo presidente Patrick Söderlund. La società avrebbe comunicato la decisione al team coinvolto nel taglio, mettendo molti dipendenti in attesa di una possibile riallocazione interna.

Project EL era stato concepito come un open world d'azione con forti elementi fantasy, sotto la guida del director Sim Ki-hoon, già noto per diversi titoli mobile di successo. Considerato uno dei pochi progetti di scala media-grande interni, rappresentava un investimento significativo per la compagnia.

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Il provvedimento arriva dopo l'annuncio dell'insuccesso di The First Berserker: Khazan, un action adventure basato su Dungeon & Fighter, sviluppato dallo stesso team.

The First Berserker: Khazan, la recensione di un "souls" per esperti, più rifinito che mai The First Berserker: Khazan, la recensione di un “souls” per esperti, più rifinito che mai

La decisione arriva come riflesso di una grossa ristrutturazione interna voluta da Söderlund, che ha sottolineato la necessità di rinnovare i processi di sviluppo, annunciando l'introduzione di nuovi sistemi gestionali ispirati a modelli esterni e il blocco temporaneo delle assunzioni. Sono in corso di revisione anche tutti i progetti attuali dell'editore.

Secondo la fonte, il clima interno appare teso: molti sviluppatori ricordano precedenti revisioni aziendali che portarono alla cancellazione di numerosi titoli in lavorazione. Molti si chiedono quali giochi si salveranno e quali saranno tagliati, portando a problemi per il personale coinvolto.

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