Le vendite di The First Berserker: Khazan deludono, lo studio verrà riorganizzato

The First Berserker: Khazan ha venduto meno del previsto, e così Nexon ha annunciato una riorganizzazione dello studio che ha realizzato il gioco, Neople: una parte significativa del team verrà riassegnata a una nuova unità denominata R Team.
Neople ha tenuto a precisare che la squadra dedicata al progetto non è stata sciolta del tutto, ma il forte ridimensionamento inciderà inevitabilmente sulla produzione dei contenuti previsti, in particolare DLC ed eventuali conversioni per portare The First Berserker: Khazan su altre piattaforme.
Un portavoce di Nexon ha spiegato che il gioco si trova ormai nelle fasi finali del suo ciclo produttivo ed è per questo che l'azienda ha scelto di suddividere il personale fra chi si occuperà di completare le attività residue e chi verrà invece destinato a nuovi progetti.
Sempre secondo Nexon, questa riorganizzazione rappresenta anche un'opportunità per far sì che gli sviluppatori possano mettere a frutto le competenze acquisite durante la realizzazione di The First Berserker: Khazan dedicandosi ad altri progetti.
Un buon lancio, poi il calo
Come forse ricorderete, lo scorso maggio Nexon si è detta soddisfatta delle vendite di The First Berserker: Khazan, sebbene il gioco non avesse raggiunto gli obiettivi, ma subito dopo il lancio qualcosa è cambiato e si è verificato un calo che il gioco non è più riuscito a recuperare.
Il publisher ha infatti parlato di "un andamento altalenante" del titolo, che inizialmente ha fatto registrare numeri incoraggianti, arrivando a sfiorare i 30.000 giocatori contemporanei su Steam, ma poi appunto ha rapidamente perso terreno.