Le vendite di The First Berserker: Khazan deludono, lo studio verrà riorganizzato

Un portavoce di Nexon ha spiegato che il gioco si trova ormai nelle fasi finali del suo ciclo produttivo ed è per questo che l'azienda ha scelto di suddividere il personale fra chi si occuperà di completare le attività residue e chi verrà invece destinato a nuovi progetti.

Neople ha tenuto a precisare che la squadra dedicata al progetto non è stata sciolta del tutto , ma il forte ridimensionamento inciderà inevitabilmente sulla produzione dei contenuti previsti, in particolare DLC ed eventuali conversioni per portare The First Berserker: Khazan su altre piattaforme.

The First Berserker: Khazan ha venduto meno del previsto , e così Nexon ha annunciato una riorganizzazione dello studio che ha realizzato il gioco, Neople: una parte significativa del team verrà riassegnata a una nuova unità denominata R Team.

Un buon lancio, poi il calo

Come forse ricorderete, lo scorso maggio Nexon si è detta soddisfatta delle vendite di The First Berserker: Khazan, sebbene il gioco non avesse raggiunto gli obiettivi, ma subito dopo il lancio qualcosa è cambiato e si è verificato un calo che il gioco non è più riuscito a recuperare.

Il publisher ha infatti parlato di "un andamento altalenante" del titolo, che inizialmente ha fatto registrare numeri incoraggianti, arrivando a sfiorare i 30.000 giocatori contemporanei su Steam, ma poi appunto ha rapidamente perso terreno.