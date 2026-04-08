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The First Berserker: Khazan è in offerta al minimo storico, acquista la versione PS5 in promozione su Amazon

The First Berserker: Khazan, oggi, è in promozione su Amazon, il prezzo cala fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/04/2026
The First Berserker: Khazan
The First Berserker: Khazan
The First Berserker: Khazan
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di The First Berserker: Khazan per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale di 38,24€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: The First Berserker: Khazan è un gioco d'azione in terza persona che propone un'esperienza intensa e strategica, fortemente ispirata al genere soulslike. Il giocatore veste i panni di Khazan, un guerriero caduto in disgrazia, e deve gestire con attenzione la stamina: ogni attacco, parata o schivata consuma energia.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il sistema di combattimento premia precisione e tempismo. Oltre alla difesa classica, è possibile eseguire parate perfette e contrattacchi per ridurre la resistenza dei nemici, che a loro volta possono essere storditi quando la loro stamina si esaurisce. Il gioco offre tre armi principali: una combinazione equilibrata di ascia e spada corta, una spada a due mani lenta ma devastante e una lancia agile e a lunga gittata.

2K

La progressione si basa su due valute: oro, per acquistare oggetti, e Lacrima, necessaria per migliorare le statistiche. La storia segue Khazan, un ex eroe dell'Impero Pell Los accusato di tradimento. Esiliato e mutilato, viene salvato da uno spirito che si impossessa del suo corpo. Qui la nostra recensione.

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