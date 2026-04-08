Nuovi driver Intel Arc introducono supporto gaming per le nuove GPU Pro B70 e B65: prestazioni solide ma stabilità da migliorare

Intel ha rilasciato una nuova versione dei driver grafici per le sue GPU Arc, identificata come Intel Arc GPU Graphics Drivers 101.8629 WHQL, introducendo il supporto ufficiale per le nuove schede professionali Intel Arc Pro B70 e Intel Arc Pro B65. Questo aggiornamento, certificato WHQL, si concentra principalmente sull'abilitazione delle funzionalità di gioco su queste GPU, piuttosto che su ottimizzazioni approfondite per titoli specifici.
Le nuove GPU della serie B, basate sull'architettura Battlemage, beneficiano infatti di ottimizzazioni già sviluppate in precedenza. Di conseguenza, Intel ha potuto limitarsi a un'implementazione più semplice lato software, senza la necessità di lunghi cicli di tuning.
Le prestazioni vengono scalate linearmente grazie ai core Xe2, offrendo una potenza adeguata sia per applicazioni professionali che per il gaming occasionale. In particolare, la Arc Pro B70 si distingue come la GPU discreta più potente della linea Intel Arc anche in ambito gaming.
Nonostante i nuovi driver Intel Arc permane qualche difetto
Nonostante le novità, questo aggiornamento non è privo di problemi noti. Diversi giochi presentano bug o instabilità su varie configurazioni hardware.
Titoli come The Finals, Star Citizen e Mafia: The Old Country possono andare incontro a crash improvvisi, mentre altri, come No Man's Sky o Call of Duty: Black Ops 6, mostrano artefatti grafici o anomalie visive durante il gameplay.
Anche software professionali come Adobe Premiere Pro possono manifestare errori durante l'esportazione di file video in formato HEVC.
Le problematiche non riguardano solo le GPU dedicate, ma anche le soluzioni integrate nelle CPU Intel Core Ultra di diverse generazioni. In alcuni casi si segnalano glitch grafici, crash o comportamenti instabili, soprattutto su notebook e configurazioni multi-GPU.
Intel Arc, i nuovi driver e la natura (ancora) sperimentale di Graphics
Un altro aspetto da considerare è lo stato ancora sperimentale di alcune funzionalità del software Intel Graphics. La sezione dedicata al Performance Tuning, attualmente in fase beta, può presentare comportamenti imprevedibili, specialmente quando si utilizzano più GPU contemporaneamente.
Anche l'interfaccia del software mostra alcune imperfezioni, come crash occasionali o malfunzionamenti nella gestione delle metriche. I driver 101.8629 rappresentano un passo importante per ampliare il supporto gaming delle GPU professionali Intel Arc, ma evidenziano anche come ci sia ancora margine di miglioramento. Qui può essere effettuato il download.