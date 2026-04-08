Le voci di corridoio degli scorsi mesi hanno finalmente trovato delle conferme: Bohemia Interactive ha registrato il marchio "DayZ 2" presso l'EUIPO (l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Si tratta di un passaggio legale importante, che non conferma l'esistenza del gioco, ma che lo rende davvero probabile, considerando anche gli annunci di lavoro degli scorsi anni relativi a un "titolo non annunciato della serie DayZ".

Speculazione libera

Il deposito del marchio è datato 1° aprile 2026 e permette finalmente di speculare su qualcosa di concreto.

Alcuni personaggi di DayZ

DayZ è uno dei più famosi survival a tema zombi sul mercato, forte di anni di aggiornamenti e di una community molto fedele.

Nonostante siano passati anni dal 16 dicembre 2013, giorno in cui fu lanciato in Accesso Anticipato, e nonostante il 2018, anno in cui è arrivata la versione 1.0, sia comunque lontano, il titolo di Bohemia Interactive vanta ancora picchi giornalieri superiori ai 50.000 giocatori.

Proprio oggi, il primo capitolo ha ricevuto l'aggiornamento 1.29, che migliora la resa grafica dei terreni, aggiunge moltissimi oggetti cosmetici, revisione gli effetti audio delle armi da fuoco, sistema alcuni bug residui e introduce una versione nativa per Xbox Series X e S.

Tornando a DayZ 2, la registrazione del marchio non significa che l'arrivo del gioco sia previsto a breve. Potrebbe semplicemente trattarsi di un passaggio obbligato, anche perché in questo momento Bohemia sta lavorando anche su ArmA 4, altro titolo di cui è difficile prevedere la data d'uscita.