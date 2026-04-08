MediaTek "sfida" il desktop: il nuovo Dimensity 9600 Pro punta ai 5GHz per competere con lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Nel panorama dei semiconduttori dell'aprile 2026, la competizione tra MediaTek e Qualcomm sta raggiungendo vette prestazionali mai viste prima nel settore mobile. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal noto leaker Digital Chat Station, MediaTek avrebbe deciso di non limitarsi a un singolo chipset di fascia alta, introducendo una variante "Pro" del Dimensity 9600.

L'obiettivo dichiarato è ambizioso: pareggiare le prestazioni dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm, puntando a una frequenza di clock strabiliante di 5,00GHz. La novità principale risiede nel cambio di architettura. Per la prima volta, MediaTek abbandonerebbe la configurazione a singolo core ad alte prestazioni in favore di un cluster "2 + 3 + 3", che include ben due "super core" ARM.