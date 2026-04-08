MediaTek "sfida" il desktop: il nuovo Dimensity 9600 Pro punta ai 5GHz per competere con lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Nel panorama dei semiconduttori dell'aprile 2026, la competizione tra MediaTek e Qualcomm sta raggiungendo vette prestazionali mai viste prima nel settore mobile. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal noto leaker Digital Chat Station, MediaTek avrebbe deciso di non limitarsi a un singolo chipset di fascia alta, introducendo una variante "Pro" del Dimensity 9600.
L'obiettivo dichiarato è ambizioso: pareggiare le prestazioni dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm, puntando a una frequenza di clock strabiliante di 5,00GHz. La novità principale risiede nel cambio di architettura. Per la prima volta, MediaTek abbandonerebbe la configurazione a singolo core ad alte prestazioni in favore di un cluster "2 + 3 + 3", che include ben due "super core" ARM.
Qual è il compromesso del MediaTek Dimensity 9600 Pro?
Questo assetto è pensato per garantire prestazioni di livello desktop sia in single-core che in multi-core, permettendo agli smartphone di gestire carichi di lavoro finora riservati a PC e workstation portatili.
Il tutto sarebbe reso possibile dal passaggio alla tecnologia di processo a 2nm di TSMC (N2P). Tuttavia, questa potenza bruta porta con sé un compromesso significativo: la gestione del calore.
Le indiscrezioni suggeriscono che il Dimensity 9600 Pro stia soffrendo di seri problemi di overheating, rendendo difficili i test di stabilità alle massime frequenze. Senza sistemi di raffreddamento estremi il chip potrebbe essere costretto a un throttling termico immediato, stabilizzandosi su frequenze più conservative tra i 4,00 e i 4,20GHz.
Ulteriori fattori di rischio del MediaTek Dimensity 9600 Pro
Un ulteriore fattore di rischio è legato alla natura stessa dei core. Mentre Qualcomm utilizza core "Oryon" personalizzati in-house, MediaTek continua a fare affidamento sui design standard di ARM, che potrebbero risultare meno efficienti a frequenze così spinte, accelerando il surriscaldamento.
La sfida per MediaTek sarà dunque quella di dimostrare che i vantaggi termici derivanti dai 2nm siano sufficienti a mantenere le promesse di velocità senza trasformare lo smartphone in un dispositivo inutilizzabile per le sessioni prolungate.